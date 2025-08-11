[정가직설] “교육감 선거 개입” 폭로 ‘논란’…강원 교육 영향은?
입력 2025.08.11 (19:31) 수정 2025.08.11 (19:59)
신경호 강원도교육감에 대한 선거법 관련 재판이 이어지고 있는 가운데, 지난 지방선거 당시 공무원들이 정치적 중립의무를 위반하고 선거에 개입했다는 폭로가 있었습니다.
'정가직설'에서 자세히 알아봅니다.
'정가직설'에서 자세히 알아봅니다.
[정가직설] "교육감 선거 개입" 폭로 '논란'…강원 교육 영향은?
-
- 입력 2025-08-11 19:31:46
- 수정2025-08-11 19:59:16
신경호 강원도교육감에 대한 선거법 관련 재판이 이어지고 있는 가운데, 지난 지방선거 당시 공무원들이 정치적 중립의무를 위반하고 선거에 개입했다는 폭로가 있었습니다.
'정가직설'에서 자세히 알아봅니다.
'정가직설'에서 자세히 알아봅니다.
-
