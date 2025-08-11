[여기는 강릉] 허리 시술 이상 중간 역학조사 결과 내일 공개 외

동영상 고정 취소

강릉 허리 시술 이상 증상 사고에 대한 1차 역학조사 결과가 내일(12) 공개됩니다.



강원도는 내일(12), 강릉의 한 정형외과 의원에서 발생한 허리 시술 이상 증상 환자 발생과 관련해 질병관리청에서 통보한 중간 역학조사 결과를 발표합니다.



여기엔 사고 발생 초기 감염 사례 5건과 병원 현장 역학조사 사례의 유전형 동질성에 대한 확인 결과가 담길 전망입니다.



최종 역학조사 결과는 환자 23명의 기저질환과 환경 등에 대해 종합적인 분석이 끝나는 3~4달 뒤쯤 나올 예정입니다.



강릉 ‘외국인 계절 근로자’ 순차 출국



강릉지역 농가에 배치된 '외국인 계절 근로자'들이 순차적으로 출국합니다.



강릉시는 라오스 국적 외국인 계절근로자 74명 가운데 20명이 최근 출국하는 등, 강릉에서 일해 온 계절 근로자 150여 명이 계약 종료 시점에 맞춰 연말까지 본국으로 돌아간다고 밝혔습니다.



강릉시는 지난해 정부가 공모한 농촌인력중개센터 사업에 선정돼, 외국인 계절 근로자에게 4대 보험료와 의료비 등을 지원해 왔습니다.



태백 철암농공단지 ‘환경조성 공모사업’ 최종 선정



태백 철암농공단지가 한국산업단지 공단이 주관하는 환경조성 공모사업에 최종 선정됐습니다.



이에 따라 태백시는 2028년까지 사업비 28억 6천만 원을 들여 오래된 울타리와 가로등, 안내판을 교체하고 전기차 충전소를 설치하는 등 환경 개선을 추진합니다.



태백시는 이번 사업이 완료되면 철암농공단지 경쟁력 강화와 노동자 근로 환경이 개선될 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.



동해시 ‘민생쿠폰’ 신청자 중 47% ‘동해페이’로



동해시 '민생회복 소비쿠폰' 신청자 중 47%가 지역화폐 '동해페이' 형태로 쿠폰을 지급받은 것으로 나타났습니다.



동해시는 민생회복 소비쿠폰 신청 수단을 분석한 결과, 최근까지 동해페이 신청자가 누적 신청자 8만여 명 가운데 47%로 절반에 가까웠다고 집계했습니다.



동해페이카드 신청률은 2021년 상생국민지원금 신청 당시보다 13%p 늘었습니다.



동해시는 동해페이카드 이용자와 가맹점 등이 늘어난 데 영향을 받은 것으로 보고 있습니다.



