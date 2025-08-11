뉴스7(울산)

울산 도심 군부대 이전 확정…개발 본격화

입력 2025.08.11 (19:33) 수정 2025.08.11 (20:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스7 울산 오프닝]

[뉴스7 울산 오프닝]
민주당 “대선 공약 실천해 울산 미래 선도”

민주당 “대선 공약 실천해 울산 미래 선도”

다음
[앵커]

울산의 숙원 과제인 도심 군부대 이전이 속도를 내고 있습니다.

부대를 남구 옥동에서 울주군 청량읍으로 이전하는 계획을 국방부에서 승인했는데요,

수십 년간 가로막혔던 도심이 연결되고 대규모 개발도 본격화될 전망입니다.

허성권 기자가 보도합니다.

[리포트]

1982년부터 남구 옥동 주택가 한복판에 자리 잡은 군부대입니다.

높은 담장에 가로막힌 축구장 12개 크기의 땅으로 주변 도로와 주거지가 단절됐습니다.

국방부가 최근 이 부대를 울주군 청량읍으로 옮기겠다는 울산시의 신청을 받아들였습니다.

군부대 이전에 대한 토지수용위원회 등 관계 기관과의 협의와 기본계획 심의를 마친 데 따른 겁니다.

이번 사업은 '기부 대 양여' 방식으로 추진됩니다.

울산시가 군부대 이전 부지를 조성해 국방부에 넘기는 대신 기존 땅을 넘겨받아 개발하기로 했습니다.

군부대 이전 예정지는 15만 9천㎡ 규모로, 3천억 원이 투입됩니다.

울산시는 토지 보상 등을 거쳐 내년 상반기 부지 공사를 시작해 2028년 완공할 계획입니다.

2029년엔 부대를 옮기고 곧바로 옥동 부지 개발을 시작합니다.

울산시는 주거와 상업, 공공시설을 함께 조성하는 복합 개발을 추진하기로 했습니다.

특히 부대 담장으로 끊긴 도로망을 연결해 생활권과 주변 상권을 하나로 묶을 계획입니다.

[이재곤/울산시 도시국장 : "군부대 이전 부지를 활용한 도시개발사업이 본격 추진되면 지역 공간 단절 문제 해소와 주거 환경 해소는 물론 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.”]

새로 군부대가 들어서는 청량읍 일대에는 문화체육센터와 도로 등 생활 기반 시설도 함께 조성해 정주 여건을 개선할 예정입니다.

울산시는 이번 사업이 남구와 울주군이 함께 성장하는 도시 구조 개선의 전환점이 될 것으로 보고 있습니다.

KBS 뉴스 허성권입니다.

촬영기자:정운호/그래픽:박서은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 울산 도심 군부대 이전 확정…개발 본격화
    • 입력 2025-08-11 19:33:00
    • 수정2025-08-11 20:10:40
    뉴스7(울산)
[앵커]

울산의 숙원 과제인 도심 군부대 이전이 속도를 내고 있습니다.

부대를 남구 옥동에서 울주군 청량읍으로 이전하는 계획을 국방부에서 승인했는데요,

수십 년간 가로막혔던 도심이 연결되고 대규모 개발도 본격화될 전망입니다.

허성권 기자가 보도합니다.

[리포트]

1982년부터 남구 옥동 주택가 한복판에 자리 잡은 군부대입니다.

높은 담장에 가로막힌 축구장 12개 크기의 땅으로 주변 도로와 주거지가 단절됐습니다.

국방부가 최근 이 부대를 울주군 청량읍으로 옮기겠다는 울산시의 신청을 받아들였습니다.

군부대 이전에 대한 토지수용위원회 등 관계 기관과의 협의와 기본계획 심의를 마친 데 따른 겁니다.

이번 사업은 '기부 대 양여' 방식으로 추진됩니다.

울산시가 군부대 이전 부지를 조성해 국방부에 넘기는 대신 기존 땅을 넘겨받아 개발하기로 했습니다.

군부대 이전 예정지는 15만 9천㎡ 규모로, 3천억 원이 투입됩니다.

울산시는 토지 보상 등을 거쳐 내년 상반기 부지 공사를 시작해 2028년 완공할 계획입니다.

2029년엔 부대를 옮기고 곧바로 옥동 부지 개발을 시작합니다.

울산시는 주거와 상업, 공공시설을 함께 조성하는 복합 개발을 추진하기로 했습니다.

특히 부대 담장으로 끊긴 도로망을 연결해 생활권과 주변 상권을 하나로 묶을 계획입니다.

[이재곤/울산시 도시국장 : "군부대 이전 부지를 활용한 도시개발사업이 본격 추진되면 지역 공간 단절 문제 해소와 주거 환경 해소는 물론 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.”]

새로 군부대가 들어서는 청량읍 일대에는 문화체육센터와 도로 등 생활 기반 시설도 함께 조성해 정주 여건을 개선할 예정입니다.

울산시는 이번 사업이 남구와 울주군이 함께 성장하는 도시 구조 개선의 전환점이 될 것으로 보고 있습니다.

KBS 뉴스 허성권입니다.

촬영기자:정운호/그래픽:박서은
허성권
허성권 기자

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”
[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”

[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”
‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색

‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.