[친절한K] ‘추자해상풍력’ 공모 돌입…쟁점과 과제는?

추자도 동·서쪽 해역에 초대형 규모의 '추자 해상풍력' 사업이 추진되고 있습니다.



이달 초 이 사업의 예비 사업자를 선정하기 위해 공모가 시작됐는데요.



공모 과정의 쟁점과 앞으로의 과제는 무엇인지 신익환 기자와 좀 더 자세히 알아보겠습니다.



신익환 기자, 추자 해상풍력이 세계 최대 규모라고 하던데 구체적으로 어느 정도입니까?



[기자]



네, 추자 해상풍력 발전 용량은 2.37GW입니다.



원자력발전소 2기를 합친 것보다 큰데요.



당초 3GW 규모였지만 전라남도와의 해역 분쟁 등의 이유로 발전 용량을 축소 조정했습니다.



총사업비는 18조 원에서 최대 24조 원입니다.



제주 제2공항 사업비가 7조 원이 안 되는데, 3배가 넘는 규모라고 보시면 됩니다.



[앵커]



추자 해상풍력은 시작부터 '특혜 논란'으로 시끄러웠죠?



[기자]



네, 그렇습니다.



해상풍력에선 바람의 세기와 방향을 측정한 풍황 자료가 사업 설계의 핵심이라고 할 수 있는데요.



추자 동·서 해역의 실측 풍황 자료를 가진 곳이 노르웨이 국영기업 에퀴노르입니다.



에퀴노르는 이 사업이 본격적으로 시작되기 전부터 해당 해역에 공유수면 점사용 허가를 받아 풍황 계측을 했는데요.



아무래도 실측 자료를 가진 쪽이 공모 등에서 훨씬 유리하기 때문에 특혜 논란이 일었습니다.



[앵커]



그럼, 이번 공모 지침서엔 이런 특혜 논란을 해소하기 위해 어떤 내용이 담겼나요?



[기자]



추자 해상풍력 예비 사업자 공모는 이 사업을 관리 감독하는 제주에너지공사가 시행합니다.



특정 기업의 특혜 논란 해소를 위해 제주에너지공사는 공모 지침서에 여러 제도적 장치를 담았습니다.



우선, 가장 눈에 띄는 건 '도민 이익 공유 금액'입니다.



평가 기준 배점이 무려 50점이나 됩니다.



100점 만점에 절반을 이 항목에 배정한 건데요.



도민에게 더 많은 이익을 약속하는 사업자가 높은 점수를 받는 구조입니다.



[앵커]



누가 더 얼마나 많은 이익을 도민에게 공유하느냐가 공모 향방을 가르겠군요?



[기자]



네, 그렇습니다.



제주에너지공사는 도익 이익을 극대화하겠단 입장인데요.



공모 과정을 통해 우선 협상 대상자가 선정되면 15개월 이내 정확한 위치에서 풍황을 실측하게 되는데요.



풍황 실측 결과, 사업자의 매출 등 이익이 커지면 도민 이익 공유 금액도 자동으로 늘리도록 했습니다.



특히 에퀴노르가 과거 실측 데이터를 가지고 기득권을 주장할 수 있다는 우려도 나왔었는데요.



제주에너지공사는 소송을 제기하지 않겠다는 확약서도 받기로 했습니다.



[앵커]



그렇다면, 가장 핵심적인 평가 항목인 '도민 이익 공유 금액' 기준이 얼마인지 궁금한데요?



[기자]



제주에너지공사가 공모 지침서에 제시한 도민 이익 공유 금액은 연간 천3백억 원입니다.



이건 공모 참여를 위한 최소 조건으로, 그 이상을 제시해야 합니다.



제주에너지공사는 유럽 중기예보센터의 풍황 자료를 가지고 여러 번 시뮬레이션을 돌려 이 금액을 산정했습니다.



104MW 규모의 한동·평대 해상풍력이 매년 백억 원 넘는 금액을 환원하기로 한 사례도 산정 근거로 들었습니다.



단순히 계산했을 때 추자 해상풍력이 스무 배 이상 크니, 천3백억 원이 무리한 수준이 아니라는 게 에너지공사의 입장입니다.



[앵커]



추자 해상풍력 상업 운전 기간이 20년으로 알고 있는데, 도민에게 돌아가는 이익이 굉장하겠네요.



[기자]



네, 그렇죠.



20년간 2조 6천억 원입니다.



이건 말 그대로 최소 기준이어서, 더 늘어날 수 있습니다.



제주에너지공사는 물가 인상률도 반영할 계획이어서 다시 말씀드리면, 20년간 최소 2조 6천억 원 이상이 될 예정입니다.



[앵커]



추자 해상풍력으로 생산한 전기를 어디로 보낼지도 문제라고요?



[기자]



네, 계통연계라고 하는데요.



제주에너지공사는 공모 지침서에 사업 희망자가 반드시 제주 본섬으로 계통연계를 제안하도록 했습니다.



이게 추자 해상풍력 전기 모두를 제주로 연결하라는 건 아닙니다.



사실 현재 제주의 하루 전력수요는 평소 0.7GW, 최대 1.2GW 수준입니다.



2GW 넘는 전기가 제주로 오면 대규모 공급 과잉이 불가피합니다.



이런 이유로 전라남도로도 계통연계를 하는 게 현실적인 방안인데요.



제주에너지공사는 제주 본섬과 전라남도로 보내는 계통연계 비율을 사업자가 정해서 제안하면, 그 내용을 보고 평가를 하겠다는 입장입니다.



[앵커]



제주에너지공사가 제주 본섬으로 계통연계를 하라고 한 이유는 뭔가요?



[기자]



제주도는 오는 2035년까지 에너지 대전환을 통해 탄소중립 선도 도시를 조성하겠다고 선언했는데요.



이 목표를 달성하기 위해 중요한 게 재생에너지 확보입니다.



2035 탄소중립 목표를 달성하기 위해 필요한 재생에너지 규모가 7GW인데요.



현재 도내에서 건설돼 운영되고 있는 재생에너지 시설의 용량이 1GW가 조금 넘습니다.



2035 탄소중립 목표를 달성하기 위해서 6GW 정도를 채워야 하는데, 2.37GW 규모의 추자 해상풍력은 제주 입장에선 필요한 사업이라고 볼 수 있습니다.



[앵커]



2035년 탄소중립을 실현하는 것도 좋지만, 그렇다고 무작정 제주로 계통연계를 하는 것도 무리가 있는 건 아닌가요?



[기자]



네, 그렇죠.



도내에서 생산하는 전기에 비해 소비하는 전기가 적어 일부러 재생에너지 운행을 중단하는 걸 출력제어라고 하는데요.



지난해 제주에선 출력제어가 50여 차례 있었습니다.



태양광의 경우는 신규 계통연계도 막고 있습니다.



지난해 하반기부터 제3연계선이 본격 가동되고 재생 에너지 입찰 제도가 시해되면서 올해는 아직까지 출력제어가 발생하지 않았는데요.



재생에너지 설비가 확대되면 출력제어가 다시 발생할 수 있다는 게 전력거래소의 설명입니다.



추자 해상풍력의 상업 운전 개시 예정이 오는 2035년 1월로, 10년 정도 남았는데요.



그 기간에 AI 데이터센터나 그린수소, 대규모 에너지저장장치 같은 전력 소비 시설을 갖추는 게 과제가 되고 있습니다.



[앵커]



에너지고속도로를 제주까지 연결해달라는 목소리도 나오던데요?



[기자]



네, 에너지고속도로는 이재명 정부가 추진 중인 해상 전력망입니다.



지역별 전력 수급 불균형을 해소하기 위한 대책인데요.



지금까지는 수도권에서 충청·호남을 거쳐 영남까지 'U자형'으로, 오는 2040년까지 구축할 계획인데요.



1단계 사업 과정에서 전남 해남까지 연결하는 에너지고속도로를 제주로까지 확대해 'Y자형'으로 구축해야 한다는 요구가 커지고 있습니다.



[앵커]



마지막으로, 얼마나 많은 업체가 입찰에 참여하느냐가 중요할 것 같은데, 이번 공모 지침에 대한 사업자들 반응은 어떤가요?



[기자]



네, 추가 취재를 해봤는데요.



사업자들은 도민 이익 공유 금액 천3백억 원을 부담스러워하는 분위기였습니다.



아예 처음부터 금액을 정해놓고 하는 부분에 위험 부담이 있다는 겁니다.



계통연계를 제주 본섬과 전라남도, 두 곳으로 하는 부분도 그렇습니다.



비용 등을 고려할 때 사업자 입장에선 한 곳으로만 계통연계 하는 게 수월하기 때문입니다.



특히 전라남도와의 협의도 중요한 문제입니다.



추자 해상풍력 공모가 시작되고 전라남도가 제주도에 문제 제기를 했다고 합니다.



사전에 충분한 협의가 없었다는 건데요.



이를 위해서 제주도-에너지공사가 조만간 전라남도를 찾아 협의를 진행할 것으로 보입니다.



계통연계와 이익 공유 등이 쟁점이 될 전망입니다.



[앵커]



추자 해상풍력 사업을 성공적으로 추진하기 위해서 해결해야 할 문제가 많은데요.



앞으로도 취재 잘 부탁드립니다.



신 기자, 잘 들었습니다.



영상편집:박진형



