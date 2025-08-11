[주요 단신] 탐나는전 소비쿠폰 음식점 사용 비중 1위 외

동영상 고정 취소

카드형 탐나는전으로 발급된 민생회복 소비쿠폰 274억 원이 사용된 가운데, 음식점에서 가장 많이 쓰인 것으로 나타났습니다.



제주도에 따르면 업종별 사용액 비중은 음식점이 31%를 차지했고, 잡화나 가전제품 등 기타 판매업이 15%, 그밖에 학원, 기타 식료품 순입니다.



아직 1차 소비쿠폰을 신청하지 않은 제주지역 대상자는 3만 6천여 명으로, 신청 기한은 다음 달 12일까지입니다.



“‘릴레이 쌀 기부 캠페인’ 5년간 100톤”



제주도와 제주도푸드뱅크는 지난 6월부터 두 달 동안 '밥 걱정 없는 제주, 릴레이 쌀 기부 캠페인'을 벌여 21톤의 쌀이 기부됐다고 밝혔습니다.



기부된 쌀은 도내 기초 푸드뱅크와 푸드 마켓을 이용하는 4천백여 가구에 반년 동안 무상으로 제공될 예정입니다.



지난 5년 동안 릴레이 쌀 기부 캠페인으로 100톤 넘는 쌀이 모였습니다.



숙박세일 페스타…제주 ‘3만 원’ 지원



정부가 하반기 국내 여행 수요를 지역으로 돌리기 위해 숙박 할인권 80만 장을 지원합니다.



문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 '하반기 숙박세일 페스타'를 오는 20일부터 시작하는데, 제주 등 비수도권에서 7만 원 이상 숙박업소 숙박 예약 시 3만 원, 특별재난지역에서 숙박 예약 시 5만 원을 할인 지원받을 수 있습니다.



할인권은 오는 20일부터 참여 온라인여행사 채널을 통해 1인 1매 발급받을 수 있으며 발급한 할인권은 다음 날 오전까지 사용해야 합니다.



‘제주-김포’ 세계에서 가장 붐비는 하늘길



제주와 김포를 잇는 하늘길이 전 세계에서 가장 붐비는 항공 노선으로 나타났습니다.



국제항공운송협회가 발표한 세계 항공운송 통계 보고서를 보면 지난해 제주-김포 노선을 이용한 승객이 천320만여 명으로 가장 많았습니다.



이어서 일본 도쿄- 삿포로 노선 920만 명, 3위 도쿄-후쿠오카 노선 900만 명 순이었습니다.



세계에서 가장 붐비는 항공노선 10곳 중 9곳은 아시아 태평양 지역에 집중됐고, 항공 이용이 가장 많은 나라는 미국과 중국 순으로 조사됐습니다.



