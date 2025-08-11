울산 해수욕장 안전·위생 실태 합동점검
입력 2025.08.11 (19:42) 수정 2025.08.11 (20:29)
울산시가 구·군과 함께 여름 휴가철을 맞아 내일(12일)과 모레 이틀 동안 진하와 일산해수욕장에서 안전과 위생 관리 실태를 점검합니다.
주요 점검 분야는 구조 인력 배치와 안전시설 설치 현황, 화장실과 샤워장 등 편의시설, 바가지요금이나 무허가 영업 등입니다.
점검반은 위반 사항 적발 때 행정 처분 등을 내리고 현장 계도 활동도 병행하기로 했습니다.
