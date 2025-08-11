울산 해수욕장 안전·위생 실태 합동점검

동영상 고정 취소

울산시가 구·군과 함께 여름 휴가철을 맞아 내일(12일)과 모레 이틀 동안 진하와 일산해수욕장에서 안전과 위생 관리 실태를 점검합니다.



주요 점검 분야는 구조 인력 배치와 안전시설 설치 현황, 화장실과 샤워장 등 편의시설, 바가지요금이나 무허가 영업 등입니다.



점검반은 위반 사항 적발 때 행정 처분 등을 내리고 현장 계도 활동도 병행하기로 했습니다.



