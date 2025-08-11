덕산 회장, 유니스트에 기부금 300억 완납

동영상 고정 취소

덕산그룹 이준호 명예회장이 유니스트에 발전 기금 3백억 원을 완납했습니다.



이 명예회장은 2021년 유니스트와 3백억 원 기부 약정을 맺었고, 2023년 27억 원에 이어 이번에 273억 원 상당의 주식을 쾌척했습니다.



기부금 3백억 원은 유니스트 개교 이래 가장 큰 규모로, 학생들의 자유로운 창업 활동의 거점이 될 '챌린지 융합관' 건립에 투입됩니다.



유니스트는 이를 기반으로 지역 창업생태계 활성화와 기술 인재 양성에 주력하겠다고 밝혔습니다.



