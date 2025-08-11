[날씨] 제주 더위 속 내일 오후까지 비…모레도 비

동영상 고정 취소

후텁지근한 날씨 속에 강약을 반복한 비가 내리고 있습니다.



비는 내일 늦은 오후까지 이어지겠고, 잠시 그쳤다가 수요일엔 산지를 중심으로 다시 비가 내릴 전망입니다.



내일 늦은 오후까진 10에서 60mm 강수량이 예상되고요.



수요일엔 5에서 20mm의 비가 내리겠습니다.



오늘 바람도 무척 강할텐데요.



초속 15에서 20m 안팎의 순간돌풍이 부는 곳이 있겠습니다.



안전사고에 유의하셔야겠습니다.



현재 제주에 내려졌던 폭염주의보는 전부 해제됐습니다.



오늘 비가 내리며 일시적으로 기온이 내려갔지만 무더위는 여전하겠습니다.



내일 제주시의 낮 기온은 31도까지 오르겠고요.



해안지역을 중심으로 열대야가 나타나는 곳도 있겠습니다.



자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.



내일 아침 기온은 고산 25도, 제주와 서귀포, 성산 26도로 시작하겠습니다.



낮 기온은 고산 30도, 그 밖의 지역 31도로 오늘보다 3도에서 4도가량을 웃돌겠습니다.



당분간 해안가에는 너울이 강하게 밀려오며 해안도로나 방파제를 넘는 곳도 있겠습니다.



바다의 물결은 제주 앞바다에서 0.5에서 2m로 비교적 잔잔하겠고요.



남쪽 먼바다의 물결은 최고 3m로 높겠습니다.



내일까지 만조 시간대엔 바닷물의 높이도 높겠고, 해상에서도 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠습니다.



이번 주는 날씨 변화가 크겠는데요.



낮 기온은 32도 안팎으로 예년 이맘때보다 더 덥겠습니다.



날씨였습니다.



