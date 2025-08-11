뉴스7(광주)

[날씨] 광주·전남 수요일까지 비…남해안 시간당 10~30mm

입력 2025.08.11 (20:13)

정체전선이 다시 북상하면서 곳곳에 비가 내리고 있습니다.

광주 전남 지역의 비는 모레까지 이어지겠는데요,

특히 전남 남해안은 내일 오전까지 시간당 10~30mm의 강한 비가 내릴 수 있겠습니다.

우선 내일까지 예상되는 비의 양은 내륙 지역에 5~40mm, 전남 해안에 최고 80mm 이상입니다.

비는 내일 밤사이에 잠시 그쳤다가 모레 새벽부터 오후 사이에 다시 내리겠고요,

모레도 최고 60mm 이상의 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.

다음은 자세한 지역별 날씨입니다.

비가 내리면서 더위는 잠시 쉬어가고 있습니다.

내일 아침 기온 오늘보다도 1도~2도가량 낮겠고요,

한낮 기온은 광주와 나주 27도에 머물겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 27도, 구례 28도로 평년 기온을 2도~5도가량 밑돌겠습니다.

목포의 한낮 기온 27도, 영암과 장흥 28도가 예상됩니다.

내일 물결은 서해남부 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높겠고요,

돌풍과 함께 천둥 번개가 칠 수 있겠습니다.

비가 내리면서 더위가 잠시 주춤했다가 수요일부터 기온은 점차 다시 오르겠습니다.

날씨였습니다.

