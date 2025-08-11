[간추린 단신] “수해 복구 인력 요청” 공문서 위조 사기 주의 외

동영상 고정 취소

최근 기록적인 폭우로 전국에 비 피해가 잇따른 가운데 수해 복구를 빙자한 사기가 등장해 주의가 필요합니다.



구례군은 최근 지역 인력사무소 여러 곳에 누군가 공무원을 사칭하며 재난 긴급 복구를 위해 인력을 요청한다는 내용의 허위 공문서를 보냈다고 밝혔습니다.



일부 업체는 실제 인력을 파견했다가 허위라는 사실을 뒤늦게 확인해 인건비 등을 손해 본 것으로 파악됐습니다.



민주당 호남특위 수석부위원장 내정…이달 중 출범



더불어민주당 호남발전특별위원회는 수석부위원장으로 광주 이병훈 전 국회의원, 전남 김성 장흥군수, 전북 이원택 국회의원을 각각 내정했다고 밝혔습니다.



민주당 내에서 호남 발전 전략을 짜고 현안을 해결하는 역할을 할 이번 특위는 광역별로 15명 안팎의 위원을 구성해 이달 중 출범할 예정입니다.



광주 세계양궁선수대회 자원봉사자 발대식 열려



광주시와 세계양궁선수권대회 조직위원회가 다음 달 개막하는 광주 세계양궁선수대회 자원봉사자 발대식을 열고 성공적인 개최를 위한 준비에 들어갔습니다.



오늘 행사에서는 302명의 자원봉사자에게 위촉장이 수여됐고, 현장 활동을 위한 실무 교육 등이 진행됐습니다.



선발된 자원봉사자들은 경기 운영과 현장 지원, 안전관리, 외국어 통역 등 다양한 분야에 배치돼 활동할 예정입니다.



금호타이어 노사 2025년 단체교섭 돌입



지난달 말 광주공장 화재수습 로드맵 합의안을 발표한 금호타이어 노사가 2025년 단체교섭에 들어갔습니다.



오늘 열린 단체교섭 상견례에서 금호타이어 정일택 대표이사는 "이번 교섭이 위기를 기회로 바꾸는 전환점이 되길 바란다"며, 위기 극복을 위한 협력을 당부했습니다.



지난 5월 화재로 가동이 중단된 금호타이어 노사는 고용 보장을 전제로 연내 광주 1공장 가동과 함평 공장 신설, 광주공장 부지 매각 후 증설 등의 내용이 담긴 로드맵을 발표한 바 있습니다.



