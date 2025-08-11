광복 80주년 특별다큐 ‘나의친구 윤봉길’ 특별상영회

동영상 고정 취소

광복 80주년을 앞두고 KBS대전방송총국이 제작한 다큐멘터리 '나의친구 윤봉길' 특별상영회가 충남콘텐츠진흥원 주최로 열렸습니다.



이 자리에는 강신일 배우와 신예슬 PD 등이 참석해 다큐 제작 배경을 설명하고 윤 의사의 숭고한 나라사랑 정신을 기렸습니다.



충남도와 예산군, 충남콘텐츠진흥원 지원으로 제작된 광복 80주년 특별 다큐 '나의친구 윤봉길'은 오는 15일 OTT 웨이브를 통해 선공개됩니다.



