광복 80주년 특별다큐 ‘나의친구 윤봉길’ 특별상영회
입력 2025.08.11 (21:53) 수정 2025.08.11 (22:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
광복 80주년을 앞두고 KBS대전방송총국이 제작한 다큐멘터리 '나의친구 윤봉길' 특별상영회가 충남콘텐츠진흥원 주최로 열렸습니다.
이 자리에는 강신일 배우와 신예슬 PD 등이 참석해 다큐 제작 배경을 설명하고 윤 의사의 숭고한 나라사랑 정신을 기렸습니다.
충남도와 예산군, 충남콘텐츠진흥원 지원으로 제작된 광복 80주년 특별 다큐 '나의친구 윤봉길'은 오는 15일 OTT 웨이브를 통해 선공개됩니다.
이 자리에는 강신일 배우와 신예슬 PD 등이 참석해 다큐 제작 배경을 설명하고 윤 의사의 숭고한 나라사랑 정신을 기렸습니다.
충남도와 예산군, 충남콘텐츠진흥원 지원으로 제작된 광복 80주년 특별 다큐 '나의친구 윤봉길'은 오는 15일 OTT 웨이브를 통해 선공개됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 광복 80주년 특별다큐 ‘나의친구 윤봉길’ 특별상영회
-
- 입력 2025-08-11 21:53:38
- 수정2025-08-11 22:01:18
광복 80주년을 앞두고 KBS대전방송총국이 제작한 다큐멘터리 '나의친구 윤봉길' 특별상영회가 충남콘텐츠진흥원 주최로 열렸습니다.
이 자리에는 강신일 배우와 신예슬 PD 등이 참석해 다큐 제작 배경을 설명하고 윤 의사의 숭고한 나라사랑 정신을 기렸습니다.
충남도와 예산군, 충남콘텐츠진흥원 지원으로 제작된 광복 80주년 특별 다큐 '나의친구 윤봉길'은 오는 15일 OTT 웨이브를 통해 선공개됩니다.
이 자리에는 강신일 배우와 신예슬 PD 등이 참석해 다큐 제작 배경을 설명하고 윤 의사의 숭고한 나라사랑 정신을 기렸습니다.
충남도와 예산군, 충남콘텐츠진흥원 지원으로 제작된 광복 80주년 특별 다큐 '나의친구 윤봉길'은 오는 15일 OTT 웨이브를 통해 선공개됩니다.
-
-
서영준 기자 twintwin@kbs.co.kr서영준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.