한남대에 국내 최대 무인기 생태계 조성

[앵커]



러시아와 우크라이나 전쟁에서 무인기가 전쟁의 게임체인저가 될 만큼 중요성에 대한 인식이 커졌죠.



세계 1위 무인기 제조업체를 비롯한 국내외 굴지의 기업과 국내 유수의 연구소가 참여하는 국내 최대의 무인기창업 생태계를 한남대에 조성됩니다.



양민오 기자가 보도합니다.



[리포트]



러시아·우크라이나 전쟁과 이스라엘·이란 전쟁은 무인기에 대한 인식을 180도 바꿔놨습니다.



미사일같은 값비싼 첨단무기가 없이도 전쟁의 양상이 바뀌고 있다는 평가까지 나옵니다.



한남대가 무인기 개발과 창업·산업 생태계 조성을 추진합니다.



이를 위해 국내 최대 방산기업인 한화오션을 비롯해 기계연구원 등과 업무협약을 맺었습니다.



협약에 참여한 기관들은 함정에서의 무인기 사출과 회수체계 개발, 그리고 국방, 드론, 로봇 분야 등에서 무인기 융합 기술에 필요한 인재 양성에 협력하기로 했습니다.



[김건호/한화오션 방산기술연구센터장 : "무인기를 운용할 수 있는 미래의 함정에 대해서 미리 기술을 살펴보고, 한국 해군 미래의 함정에 저희가 도움이 될 수 있도록 그렇게 노력할 예정입니다."]



이에 앞서 한남대는 미국의 대형 항공기 제조기업의 자회사와 공동연구 협력의향서를 교환했고, 무인기 분야 세계 1위 기업인 제너럴 아토믹스와도 업무협약을 맺었습니다.



한남대는 올해 초 문을 연 캠퍼스혁신파크와 연계해 우주항공 산학융합원과 국방 반도체 생산 연구센터를 설립하기로 했습니다.



이를 중심으로 무인기 분야 인재 양성과 기술개발, 제조, 실증에 나설 계획입니다.



[이승철/한남대 총장 : "국내외 유수의 기업 및 기관들과 긴밀히 협력하여 국내 최대 규모의 무인 항공 분야 산업 생태계를 조성해 나갈 것입니다."]



미래 먹거리의 하나로 손꼽히는 차세대 무인기 산업이 대전에서 꽃을 피울 지 주목됩니다.



KBS 뉴스 양민오입니다.



촬영기자:강수헌



