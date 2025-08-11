[오늘의 영상] 잘 차고, 잘 막고
미국 프로축구에서 골잡이 수아레즈가 상대 팀 골키퍼가 나온 것을 보고 아주 먼 거리서 킥을 날렸는데, 골키퍼가 재빨리 돌아가 쳐냈습니다.
잘 차고, 잘 막았네요.
오늘의 영상입니다.
