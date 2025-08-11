뉴스 9

[뉴스9 날씨] 내일 오전까지 남부지방에 강한 비

입력 2025.08.11 (21:59) 수정 2025.08.11 (22:03)

다시 장마철이 된 것처럼 비 소식이 잦습니다.

이번 주도 비 소식이 이어져 기상 정보 잘 참고하셔야겠습니다.

남해상에 만들어진 정체전선의 영향으로 현재 남부지방을 중심으로 비가 내리고 있고, 중부지방엔 약한 빗방울이 떨어지고 있습니다.

특히, 내일 오전까지 남해안에 시간당 10에서 30mm의 강한 비가 내리는 곳이 있겠고 내일까지 남해안은 80mm 이상, 남부 내륙과 제주도에도 최대 60mm의 비가 내리겠습니다.

내일 오후에도 비가 내리는 충청과 달리 수도권과 강원 지역은 구름 사이로 볕이 내리쬐며 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠고, 비가 내리며 낮 기온이 낮아져 광주와 여수 27도에 머물겠습니다.

내일 진주의 아침 기온 20도, 낮 최고 기온 25도로 선선하겠습니다.

물결은 대부분의 해상에서 최고 3m로 높게 일겠습니다.

정체전선이 차츰 북상해 수요일인 모레 전국에 비가 내리겠고, 중부지방을 중심으로 많은 비가 내릴 전망입니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:김유진/진행:이지현

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

