뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] 십센치, 박보검 잇는다…‘더 시즌즈’ 새 MC 발탁

입력 2025.08.12 (06:51) 수정 2025.08.12 (06:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

한화, 장애인석 가리고 특별석 설치…‘눈 가리고 아웅’

한화, 장애인석 가리고 특별석 설치…‘눈 가리고 아웅’
[잇슈 컬처] 토니상 6관왕 ‘어쩌면 해피엔딩’ 다시 국내 무대로

[잇슈 컬처] 토니상 6관왕 ‘어쩌면 해피엔딩’ 다시 국내 무대로

다음
'잇슈 컬처' 시작합니다.

가수 '십센치'가 KBS 음악 토크쇼 '더 시즌즈'의 새로운 진행자로 발탁됐습니다.

팬들의 반응과, 첫 방송 일정까지 함께 만나보시죠.

["'박보검의 칸타빌레'를 잇는 MC가 바로 접니다."]

박보검 씨의 후임을 맡게 됐다는 깜짝 발표에, 객석이 환호로 들썩입니다.

십센치는 자신의 단독 콘서트에서 이 소식을 팬들에게 먼저 알렸는데요.

이어 '더 시즌즈'의 제작진도 십센치를 새 MC로 공식 발표하고, 다음 달 5일 첫 방송을 준비한다고 전했습니다.

특히 십센치는 2022년 종영한 '유희열의 스케치북'과 지금의 '더 시즌즈'까지 KBS 심야 음악 프로그램의 최다 출연자로 손꼽혀왔는데요.

때문에 이번 MC 발탁 소식에 팬들 사이에선 한 편의 성장기를 보는 것 같다는 반응도 있습니다.

한편, 2023년부터 방영된 '더 시즌즈'는 제목처럼 일정 기간마다 새로운 진행자가 자리를 이어받는 시즌제 프론데요.

그동안 가수 '박재범'씨를 시작으로 '잔나비'의 '최정훈'씨.. 남매 듀오 '악뮤'와 '이효리'씨를 거쳐 '지코', '이영지'씨가 MC를 맡았고요.

직전의 '박보검'씨까지 국내 정상급 스타들이 마이크를 잡았습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] 십센치, 박보검 잇는다…‘더 시즌즈’ 새 MC 발탁
    • 입력 2025-08-12 06:51:07
    • 수정2025-08-12 06:56:42
    뉴스광장 1부
'잇슈 컬처' 시작합니다.

가수 '십센치'가 KBS 음악 토크쇼 '더 시즌즈'의 새로운 진행자로 발탁됐습니다.

팬들의 반응과, 첫 방송 일정까지 함께 만나보시죠.

["'박보검의 칸타빌레'를 잇는 MC가 바로 접니다."]

박보검 씨의 후임을 맡게 됐다는 깜짝 발표에, 객석이 환호로 들썩입니다.

십센치는 자신의 단독 콘서트에서 이 소식을 팬들에게 먼저 알렸는데요.

이어 '더 시즌즈'의 제작진도 십센치를 새 MC로 공식 발표하고, 다음 달 5일 첫 방송을 준비한다고 전했습니다.

특히 십센치는 2022년 종영한 '유희열의 스케치북'과 지금의 '더 시즌즈'까지 KBS 심야 음악 프로그램의 최다 출연자로 손꼽혀왔는데요.

때문에 이번 MC 발탁 소식에 팬들 사이에선 한 편의 성장기를 보는 것 같다는 반응도 있습니다.

한편, 2023년부터 방영된 '더 시즌즈'는 제목처럼 일정 기간마다 새로운 진행자가 자리를 이어받는 시즌제 프론데요.

그동안 가수 '박재범'씨를 시작으로 '잔나비'의 '최정훈'씨.. 남매 듀오 '악뮤'와 '이효리'씨를 거쳐 '지코', '이영지'씨가 MC를 맡았고요.

직전의 '박보검'씨까지 국내 정상급 스타들이 마이크를 잡았습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나
김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
“사면 핵심은 통합과 민생회복<br>…정치복원 계기 되길”

“사면 핵심은 통합과 민생회복…정치복원 계기 되길”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.