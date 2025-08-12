[잇슈 컬처] 십센치, 박보검 잇는다…‘더 시즌즈’ 새 MC 발탁

동영상 고정 취소

가수 '십센치'가 KBS 음악 토크쇼 '더 시즌즈'의 새로운 진행자로 발탁됐습니다.



팬들의 반응과, 첫 방송 일정까지 함께 만나보시죠.



["'박보검의 칸타빌레'를 잇는 MC가 바로 접니다."]



박보검 씨의 후임을 맡게 됐다는 깜짝 발표에, 객석이 환호로 들썩입니다.



십센치는 자신의 단독 콘서트에서 이 소식을 팬들에게 먼저 알렸는데요.



이어 '더 시즌즈'의 제작진도 십센치를 새 MC로 공식 발표하고, 다음 달 5일 첫 방송을 준비한다고 전했습니다.



특히 십센치는 2022년 종영한 '유희열의 스케치북'과 지금의 '더 시즌즈'까지 KBS 심야 음악 프로그램의 최다 출연자로 손꼽혀왔는데요.



때문에 이번 MC 발탁 소식에 팬들 사이에선 한 편의 성장기를 보는 것 같다는 반응도 있습니다.



한편, 2023년부터 방영된 '더 시즌즈'는 제목처럼 일정 기간마다 새로운 진행자가 자리를 이어받는 시즌제 프론데요.



그동안 가수 '박재범'씨를 시작으로 '잔나비'의 '최정훈'씨.. 남매 듀오 '악뮤'와 '이효리'씨를 거쳐 '지코', '이영지'씨가 MC를 맡았고요.



직전의 '박보검'씨까지 국내 정상급 스타들이 마이크를 잡았습니다.



