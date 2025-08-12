[잇슈 컬처] ‘빅히트 신인’ 코르티스 첫 뮤비 공개…BTS 인기 이을까
입력 2025.08.12 (06:54) 수정 2025.08.12 (06:58)
'방탄소년단'과 '투모로우바이투게더'의 소속사가 신인 그룹을 선보였습니다.
선배들의 인기에 힘입어 벌써 K팝 팬들의 관심이 상당한데요.
그 열기를 계속 이어갈 수 있을지, 함께 만나보시죠.
5인조 신인 아이돌 그룹 '코르티스'가 정식 데뷔에 앞서 뮤직비디오를 먼저 공개했습니다.
이들은 대형 연예 기획사 '빅히트 뮤직'의 세 번째 보이그룹이자, 6년 만의 신인으로 데뷔 전부터 국내외 K팝 팬들의 기대를 모았는데요.
소속사에 따르면 코르티스는 멤버 다섯 명이 모두 10대 소년으로 구성되었으며 신곡의 작사와 작곡, 뮤직비디오 공동 연출가로도 다 함께 이름을 올렸습니다.
공개된 뮤직비디오는 하루 만에 조회수 300만 회를 넘어선 가운데 코르티스는 오는 18일 데뷔 앨범의 타이틀곡을 발표하고 정식 활동을 시작할 예정입니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.