뉴스광장 1부

[잇슈 키워드] “1마리는 안 팔아, 2마리 5만 6천 원”…이번엔 바가지 논란

입력 2025.08.12 (06:56) 수정 2025.08.12 (06:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] ‘빅히트 신인’ 코르티스 첫 뮤비 공개…BTS 인기 이을까

[잇슈 컬처] ‘빅히트 신인’ 코르티스 첫 뮤비 공개…BTS 인기 이을까
[잇슈 키워드] “양산 활짝 편 중년 여성”…버스 안 목격담 논란

[잇슈 키워드] “양산 활짝 편 중년 여성”…버스 안 목격담 논란

다음
잇슈키워드입니다.

첫 번째 키워드 '오징어'입니다.

최근 불친절 논란에 휩싸인 속초 오징어 난전이, 이번엔 바가지요금으로 논란을 빚고 있습니다.

속초시청 홈페이지에 포장마차촌 오징어 난전을 찾았다가 터무니없는 가격을 경험했다는 관광객 후기가 올라왔습니다.

오징어회를 주문했는데 마리당 2만 8천 원이었고, 심지어 한 마리만은 팔지 않아 결국, 5만 6천 원을 결제했다는 겁니다.

이 관광객은 바로 인근 횟집에 가 보니 오징어회가 2마리에 2만 원이었다며 해당 식당이 바가지요금을 부과했다고 주장했는데요.

또, 식사한 지 얼마 지나지 않아 추가 주문 여부를 묻는 등 계속 눈치를 줬다고 토로했습니다.

앞서 오징어 난전의 한 식당이 홀로 가게를 찾은 손님에게 음식을 빨리 먹으라고 재촉했다가 3주 간의 영업정지 처분을 받았는데요.

속초시와 이곳 상인들이 모여 대국민 사과를 한 바 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 키워드] “1마리는 안 팔아, 2마리 5만 6천 원”…이번엔 바가지 논란
    • 입력 2025-08-12 06:56:08
    • 수정2025-08-12 06:59:59
    뉴스광장 1부
잇슈키워드입니다.

첫 번째 키워드 '오징어'입니다.

최근 불친절 논란에 휩싸인 속초 오징어 난전이, 이번엔 바가지요금으로 논란을 빚고 있습니다.

속초시청 홈페이지에 포장마차촌 오징어 난전을 찾았다가 터무니없는 가격을 경험했다는 관광객 후기가 올라왔습니다.

오징어회를 주문했는데 마리당 2만 8천 원이었고, 심지어 한 마리만은 팔지 않아 결국, 5만 6천 원을 결제했다는 겁니다.

이 관광객은 바로 인근 횟집에 가 보니 오징어회가 2마리에 2만 원이었다며 해당 식당이 바가지요금을 부과했다고 주장했는데요.

또, 식사한 지 얼마 지나지 않아 추가 주문 여부를 묻는 등 계속 눈치를 줬다고 토로했습니다.

앞서 오징어 난전의 한 식당이 홀로 가게를 찾은 손님에게 음식을 빨리 먹으라고 재촉했다가 3주 간의 영업정지 처분을 받았는데요.

속초시와 이곳 상인들이 모여 대국민 사과를 한 바 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나
김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
“사면 핵심은 통합과 민생회복<br>…정치복원 계기 되길”

“사면 핵심은 통합과 민생회복…정치복원 계기 되길”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.