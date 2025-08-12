[잇슈 키워드] “1마리는 안 팔아, 2마리 5만 6천 원”…이번엔 바가지 논란

동영상 고정 취소

첫 번째 키워드 '오징어'입니다.



최근 불친절 논란에 휩싸인 속초 오징어 난전이, 이번엔 바가지요금으로 논란을 빚고 있습니다.



속초시청 홈페이지에 포장마차촌 오징어 난전을 찾았다가 터무니없는 가격을 경험했다는 관광객 후기가 올라왔습니다.



오징어회를 주문했는데 마리당 2만 8천 원이었고, 심지어 한 마리만은 팔지 않아 결국, 5만 6천 원을 결제했다는 겁니다.



이 관광객은 바로 인근 횟집에 가 보니 오징어회가 2마리에 2만 원이었다며 해당 식당이 바가지요금을 부과했다고 주장했는데요.



또, 식사한 지 얼마 지나지 않아 추가 주문 여부를 묻는 등 계속 눈치를 줬다고 토로했습니다.



앞서 오징어 난전의 한 식당이 홀로 가게를 찾은 손님에게 음식을 빨리 먹으라고 재촉했다가 3주 간의 영업정지 처분을 받았는데요.



속초시와 이곳 상인들이 모여 대국민 사과를 한 바 있습니다.



