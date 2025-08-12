뉴스광장 1부

“여성 사우나가 밖에서 훤히”…호텔 측 공식 사과 [잇슈 키워드]

입력 2025.08.12 (06:58) 수정 2025.08.12 (07:01)

마지막 키워드 '사우나'입니다.

경주의 한 호텔에서 여성 사우나와 탈의실이 외부에 노출된 사실이 알려졌습니다.

호텔 측은 공식 사과했습니다.

이번 일은 이 호텔에 묵었던 투숙객이 인터넷에 글을 올리면서 알려졌습니다.

가족과 산책하던 중 사우나에서 옷을 입지 않은 사람들의 모습이 보였다는 겁니다.

이 투숙객은 탈의실에서 사우나로 가는 계단까지도 밖에서 훤히 보였다고 전했는데요.

당시 사우나를 이용했던 아내는 수치심에 잠을 이루지 못했고, 현재 병원에 다니고 있다고 호소했습니다.

호텔 측은 해당 사우나 시설에 사생활 보호 필름이 시공돼 있었지만, 최근 이상 고온과 직사광선으로 성능이 저하돼 문제가 발생했다고 해명했습니다.

이어 당일 밤 긴급 보수 공사를 마쳤으며, 주기적인 시설 점검을 통한 재발 방지를 약속했습니다.

지금까지 잇슈키워드였습니다.

공지·정정

