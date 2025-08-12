뉴스광장

“내겐 제일 소중해”…‘세계에서 가장 못생긴 개’ 선발대회 [잇슈 SNS]

입력 2025.08.12 (07:34) 수정 2025.08.12 (07:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 SNS] 스위스 갤러리 ‘십자가에 매단 트럼프’, 논란 끝에 전시 취소

[잇슈 SNS] 스위스 갤러리 ‘십자가에 매단 트럼프’, 논란 끝에 전시 취소
전공의 모집 시작됐지만…‘갈등의 골’ 여전

전공의 모집 시작됐지만…‘갈등의 골’ 여전

다음
외모는 남달라도 주인에겐 누구보다 소중하고 사랑스러운 반려견들이 한 자리에 모인 이색 선발대회가 미국에서 열렸습니다.

관객들의 카메라 세례와 관심을 한 몸에 받으며 범상치 않은 외모의 견공들이 차례차례 무대로 등장합니다.

이는 미국 캘리포니아주에서 열린 2025 '세계에서 가장 못생긴 개' 선발대회 입니다.

50여 년 전 한 시민의 제안으로 시작된 이 대회는 개들의 혈통이나 외모가 아닌, 각자 가진 개성과 매력을 뽐내는 자리인데요.

게다가 여기에 참가하는 반려견들은 강아지 공장이나 학대에서 구출되거나 유기견 출신들로 모든 개들은 누군가의 소중한 반려견이 될 수 있음을 전하며 유기견과 노령견 입양을 장려하는 메시지까지 전하고 있다고 합니다.

올해는 페튜니아라는 이름의 두 살배기 털 없는 믹스견이 우승을 차지했고요.

상금 5000달러와 함께 미국의 인기 모닝쇼에도 출연할 예정이라고 합니다.

지금까지 잇슈 SNS였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “내겐 제일 소중해”…‘세계에서 가장 못생긴 개’ 선발대회 [잇슈 SNS]
    • 입력 2025-08-12 07:34:36
    • 수정2025-08-12 07:39:55
    뉴스광장
외모는 남달라도 주인에겐 누구보다 소중하고 사랑스러운 반려견들이 한 자리에 모인 이색 선발대회가 미국에서 열렸습니다.

관객들의 카메라 세례와 관심을 한 몸에 받으며 범상치 않은 외모의 견공들이 차례차례 무대로 등장합니다.

이는 미국 캘리포니아주에서 열린 2025 '세계에서 가장 못생긴 개' 선발대회 입니다.

50여 년 전 한 시민의 제안으로 시작된 이 대회는 개들의 혈통이나 외모가 아닌, 각자 가진 개성과 매력을 뽐내는 자리인데요.

게다가 여기에 참가하는 반려견들은 강아지 공장이나 학대에서 구출되거나 유기견 출신들로 모든 개들은 누군가의 소중한 반려견이 될 수 있음을 전하며 유기견과 노령견 입양을 장려하는 메시지까지 전하고 있다고 합니다.

올해는 페튜니아라는 이름의 두 살배기 털 없는 믹스견이 우승을 차지했고요.

상금 5000달러와 함께 미국의 인기 모닝쇼에도 출연할 예정이라고 합니다.

지금까지 잇슈 SNS였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나

김건희 여사 오늘 영장심사…‘헌정사 최초’ 전 대통령 부부 구속되나
김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”

김 여사 인척집 ‘고가 시계’…구매자는 “김 여사 요청으로 구입…비화폰 연락”
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
“사면 핵심은 통합과 민생회복<br>…정치복원 계기 되길”

“사면 핵심은 통합과 민생회복…정치복원 계기 되길”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.