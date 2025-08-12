“내겐 제일 소중해”…‘세계에서 가장 못생긴 개’ 선발대회 [잇슈 SNS]

동영상 고정 취소

외모는 남달라도 주인에겐 누구보다 소중하고 사랑스러운 반려견들이 한 자리에 모인 이색 선발대회가 미국에서 열렸습니다.



관객들의 카메라 세례와 관심을 한 몸에 받으며 범상치 않은 외모의 견공들이 차례차례 무대로 등장합니다.



이는 미국 캘리포니아주에서 열린 2025 '세계에서 가장 못생긴 개' 선발대회 입니다.



50여 년 전 한 시민의 제안으로 시작된 이 대회는 개들의 혈통이나 외모가 아닌, 각자 가진 개성과 매력을 뽐내는 자리인데요.



게다가 여기에 참가하는 반려견들은 강아지 공장이나 학대에서 구출되거나 유기견 출신들로 모든 개들은 누군가의 소중한 반려견이 될 수 있음을 전하며 유기견과 노령견 입양을 장려하는 메시지까지 전하고 있다고 합니다.



올해는 페튜니아라는 이름의 두 살배기 털 없는 믹스견이 우승을 차지했고요.



상금 5000달러와 함께 미국의 인기 모닝쇼에도 출연할 예정이라고 합니다.



지금까지 잇슈 SNS였습니다.



