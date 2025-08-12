뉴스광장(대전)

“청양 추경예산 빼라”…지천댐 갈등 감정싸움 확산

입력 2025.08.12 (07:38) 수정 2025.08.12 (09:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 대전·세종·충남 오프닝]

[뉴스광장 대전·세종·충남 오프닝]
대전 도시철도 2호선 트램정거장 명칭 다음 달 확정

대전 도시철도 2호선 트램정거장 명칭 다음 달 확정

다음
[앵커]

새 정부가 들어서며 청양·부여 지천댐 건설이 기로에 선 가운데 김태흠 충남지사가 김돈곤 청양군수를 비판하며 청양의 추경예산을 빼라고 지시해 파문이 일고 있습니다.

청양군수가 지천댐 건설에 찬성하겠다고 해놓고 입장표명을 하지 않았다는 이유인데, 청양군수는 약속한 적이 없다며 반발하고 있어 감정싸움 양상으로 번지고 있습니다.

첫소식, 성용희 기자입니다.

[리포트]

충남도가 역점을 두고 추진 중인 청양·부여 지천댐 건설.

두 달여 전 자체 여론조사까지 진행하며 강하게 밀어붙여 왔지만, 새 정부 들어 난관에 부딪혔습니다.

김성환 환경부 장관 후보자가 인사청문회에서 기후대응댐 건설 재검토를 시사한 겁니다.

[김성환/환경부 장관 후보자/지난달 15일 : "꼭 필요한 지, 주민들의 반발은 없는지 등을 정밀하게 재검토해서 꼭 필요한 것만 추진하고 그렇지 않은 것은 중단할 수 있게 하겠습니다."]

지천댐 건설이 기로에 서자, 김태흠 지사가 작심 발언을 쏟아냈습니다.

대상은 김돈곤 청양군수였습니다.

김 지사는 도청 고위 간부회의에서 김 군수가 미래를 위해 지천댐이 꼭 필요하고, 건설할 수밖에 없다고 말해놓고는 정권이 바뀌자 입장 표명을 유보하고 있다고 비판했습니다.

그러면서 "사람이 신뢰가 없으면 안 된다"며 편성 예정인 추경안에 "청양 지역 사업 예산을 빼"라고 담당 부서에 지시했습니다.

김 군수는 즉각 반발했습니다.

지천댐 건설은 기본구상이 진행 중이며, 결과가 나온 뒤 주민들 의견을 듣고 찬반을 결정하겠다는 기존 입장에 변함이 없다고 밝혔습니다.

또 댐 건설에 대한 입장과 지역 예산은 관련이 없다며 지천댐 건설과 청양군 예산을 결부시킨 김 지사를 정면으로 비판했습니다.

최근 찬성 측 주민들이 환경부를 방문해 사업 추진을 촉구하고 반대 주민들은 관련 부처에 반대 서명을 전달하는 등 여론이 갈라선 상황에서 단체장 사이에 감정싸움까지 벌어지며 지천댐 건설이 어떤 결론이 나든 큰 후유증이 남을 전망입니다.

KBS 뉴스 성용희입니다.

촬영기자:신유상

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “청양 추경예산 빼라”…지천댐 갈등 감정싸움 확산
    • 입력 2025-08-12 07:38:59
    • 수정2025-08-12 09:59:45
    뉴스광장(대전)
[앵커]

새 정부가 들어서며 청양·부여 지천댐 건설이 기로에 선 가운데 김태흠 충남지사가 김돈곤 청양군수를 비판하며 청양의 추경예산을 빼라고 지시해 파문이 일고 있습니다.

청양군수가 지천댐 건설에 찬성하겠다고 해놓고 입장표명을 하지 않았다는 이유인데, 청양군수는 약속한 적이 없다며 반발하고 있어 감정싸움 양상으로 번지고 있습니다.

첫소식, 성용희 기자입니다.

[리포트]

충남도가 역점을 두고 추진 중인 청양·부여 지천댐 건설.

두 달여 전 자체 여론조사까지 진행하며 강하게 밀어붙여 왔지만, 새 정부 들어 난관에 부딪혔습니다.

김성환 환경부 장관 후보자가 인사청문회에서 기후대응댐 건설 재검토를 시사한 겁니다.

[김성환/환경부 장관 후보자/지난달 15일 : "꼭 필요한 지, 주민들의 반발은 없는지 등을 정밀하게 재검토해서 꼭 필요한 것만 추진하고 그렇지 않은 것은 중단할 수 있게 하겠습니다."]

지천댐 건설이 기로에 서자, 김태흠 지사가 작심 발언을 쏟아냈습니다.

대상은 김돈곤 청양군수였습니다.

김 지사는 도청 고위 간부회의에서 김 군수가 미래를 위해 지천댐이 꼭 필요하고, 건설할 수밖에 없다고 말해놓고는 정권이 바뀌자 입장 표명을 유보하고 있다고 비판했습니다.

그러면서 "사람이 신뢰가 없으면 안 된다"며 편성 예정인 추경안에 "청양 지역 사업 예산을 빼"라고 담당 부서에 지시했습니다.

김 군수는 즉각 반발했습니다.

지천댐 건설은 기본구상이 진행 중이며, 결과가 나온 뒤 주민들 의견을 듣고 찬반을 결정하겠다는 기존 입장에 변함이 없다고 밝혔습니다.

또 댐 건설에 대한 입장과 지역 예산은 관련이 없다며 지천댐 건설과 청양군 예산을 결부시킨 김 지사를 정면으로 비판했습니다.

최근 찬성 측 주민들이 환경부를 방문해 사업 추진을 촉구하고 반대 주민들은 관련 부처에 반대 서명을 전달하는 등 여론이 갈라선 상황에서 단체장 사이에 감정싸움까지 벌어지며 지천댐 건설이 어떤 결론이 나든 큰 후유증이 남을 전망입니다.

KBS 뉴스 성용희입니다.

촬영기자:신유상
성용희
성용희 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 대통령실 “이 대통령, 트럼프 초청으로 방미…<br>25일 한미 정상회담”

[속보] 대통령실 “이 대통령, 트럼프 초청으로 방미…25일 한미 정상회담”
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.