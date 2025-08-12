과대광고 등 울산 유아 영어학원 12곳 적발

동영상 고정 취소

울산교육청이 최근 논란을 빚고 있는 유아 대상 영어 선행학습 실태를 점검한 결과 법령을 위반한 학원 12곳을 적발했습니다.



주요 위반 사례는 교습비 초과 징수와 명치 사용 위반, 거짓·과대 광고 등 이었습니다.



교육청은 적발된 학원에 벌점을 부과하고, 표시 의무 위반 학원 등에는 과태료도 부과했습니다.



