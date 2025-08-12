현대차그룹, 상반기 영업이익 세계 2위
입력 2025.08.12 (08:11) 수정 2025.08.12 (09:37)
현대차그룹이 올해 상반기 수익성 기준으로 독일 폭스바겐그룹을 누르고 세계 완성차 업계 2위에 올랐습니다.
현대차그룹은 상반기 영업이익은 13조 86억 원으로, 일본 도요타 그룹에 이어 2위를 차지했습니다.
같은 기간 판매량은 365만여 대로, 도요타그룹과 폭스바겐그룹에 이어 세계 3위를 유지했습니다.
