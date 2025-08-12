롯데케미칼, 2분기 2,449억 원 영업손실
입력 2025.08.12 (08:12) 수정 2025.08.12 (09:37)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
롯데케미칼이 7분기 연속 적자를 이어갔습니다.
롯데케미칼은 올해 2분기에 매출액 4조 1,971억 원, 영업손실 2,449억 원을 기록했다고 밝혔습니다.
지난해 같은 기간에 비해 매출액은 17.5% 줄어든 반면, 영업손실은 101.9% 늘었습니다.
롯데케미칼은 대산공장 정기 보수와 제품의 판가 하락 등으로 수익성이 줄었다고 설명했습니다.
롯데케미칼은 올해 2분기에 매출액 4조 1,971억 원, 영업손실 2,449억 원을 기록했다고 밝혔습니다.
지난해 같은 기간에 비해 매출액은 17.5% 줄어든 반면, 영업손실은 101.9% 늘었습니다.
롯데케미칼은 대산공장 정기 보수와 제품의 판가 하락 등으로 수익성이 줄었다고 설명했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 롯데케미칼, 2분기 2,449억 원 영업손실
-
- 입력 2025-08-12 08:12:02
- 수정2025-08-12 09:37:31
롯데케미칼이 7분기 연속 적자를 이어갔습니다.
롯데케미칼은 올해 2분기에 매출액 4조 1,971억 원, 영업손실 2,449억 원을 기록했다고 밝혔습니다.
지난해 같은 기간에 비해 매출액은 17.5% 줄어든 반면, 영업손실은 101.9% 늘었습니다.
롯데케미칼은 대산공장 정기 보수와 제품의 판가 하락 등으로 수익성이 줄었다고 설명했습니다.
롯데케미칼은 올해 2분기에 매출액 4조 1,971억 원, 영업손실 2,449억 원을 기록했다고 밝혔습니다.
지난해 같은 기간에 비해 매출액은 17.5% 줄어든 반면, 영업손실은 101.9% 늘었습니다.
롯데케미칼은 대산공장 정기 보수와 제품의 판가 하락 등으로 수익성이 줄었다고 설명했습니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.