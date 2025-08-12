울산교육연구정보원, 초등생 미디어 체험 교실

동영상 고정 취소

울산교육연구정보원은 오는 14일까지 초등학교 4, 5, 6학년 학생 100명을 대상으로 미디어 체험 교실을 운영합니다.



체험 교실은 학생들이 디지털 시대에 필요한 미디어 문해력과 창의적으로 표현하는 능력을 기르도록 마련됐습니다.



수업은 인공지능을 활용한 동화 영상 제작, 디지털 보드게임 디자인 기획 등 5개의 프로그램으로 진행됩니다.



