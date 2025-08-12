울산 주유소 기름값 2주째 올라…상승 폭 확대

동영상 고정 취소

울산지역 주유소의 휘발유와 경유 가격이 상승 폭을 키우며 2주 연속 동반 상승했습니다.



한국석유공사 유가정보시스템에 따르면 이달 첫째 주 울산지역 주유소의 휘발유 평균 판매가는 리터당 1천639.3원으로 지난주보다 리터당 1.5원 올랐습니다.



상승 폭도 전주의 0.9원보다 커졌습니다.



같은 기간 평균 판매 가격도 지난주 대비 1.3원 오른 리터당 1천518.6원을 기록했습니다.



