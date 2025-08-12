‘e-경남몰’ 광복 80주년 기념 20% 할인 행사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경상남도가 광복 80주년을 맞아 이달 말까지 'e-경남몰'에서 20% 할인 행사를 진행합니다.



이번 할인전에서는 산청과 하동 등 수해 지역 상품을 5% 추가 할인하고, 모바일 지역사랑상품권으로 지급된 민생회복 소비쿠폰도 쓸 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!