경남은행, ‘고성 공룡엑스포 성공 기원’ 예매권 구매
입력 2025.08.12 (08:46) 수정 2025.08.12 (09:41)
BNK경남은행이 '2025 경남 고성 공룡세계엑스포'의 성공적인 개최를 돕기 위해 천만 원 상당의 예매권을 구매했습니다.
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr조미령 기자의 기사 모음
