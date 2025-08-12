경남은행, ‘고성 공룡엑스포 성공 기원’ 예매권 구매

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

BNK경남은행이 '2025 경남 고성 공룡세계엑스포'의 성공적인 개최를 돕기 위해 천만 원 상당의 예매권을 구매했습니다.



오는 10월 1일부터 11월 9일까지 40일 동안 열리는 고성 공룡엑스포는 '공룡과 함께 춤을' 주제로, 익룡 드론쇼와 공룡 퍼레이드, 불꽃쇼 등을 즐길 수 있습니다.



