우원식 국회의장, 거제 방문…“조선업·노사문화 지원”

우원식 국회의장이 어제(11일) 한화오션 거제조선소를 방문해, 조선업의 세계시장 선도와 상생 노사문화 정착에 지원을 약속했습니다.



우 의장은 또, 거제시청을 방문해 변광용 거제시장, 신금자 거제시의회 의장과 민생회복 소비쿠폰 등에 대해 대화를 나눴습니다.



