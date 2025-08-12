‘MAMF 연계 수출 상담회’ 참가 기업 50곳 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 오는 10월 창원에서 열리는 다문화축제 '맘프(MAMF)'와 연계해 해외바이어 초청 수출상담회에 참가할 기업 50곳을 모집합니다.



수출상담회는 창원컨벤션센터에서 열리며, 해외바이어와 지역 기업의 일대일 맞춤형 수출 상담을 주선하고, 통역과 수출 관련 현장 자문 등을 지원합니다.



