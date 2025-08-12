‘교제살인’ 혐의 장재원 신상공개

동영상 고정 취소

[앵커]



전 여자친구를 살해한 혐의로 구속된 20대 피의자의 신상이 공개됐습니다.



이름은 장재원, 나이 26살입니다.



경찰은 끔찍한 사건의 재발을 막기 위해 교제폭력에 적극 개입하겠다고 밝혔지만, 재발을 막을 수 있을 지는 미지수입니다.



이연경 기자입니다.



[리포트]



헝클어진 짧은 머리에 검정색 티셔츠를 입은 남성.



26살 장재원입니다.



지난달 29일, 대전시 서구의 한 주택가에서 교제했던 여자친구를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 사건 발생 열흘 만인 지난 8일 신상정보 공개심의위원회를 열어 장씨의 신상정보 공개를 결정했습니다.



범행이 잔인하고 피해가 중대한 점 등이 고려됐습니다.



장씨는 신상정보 공개에 이의가 없다는 뜻을 서면을 통해 밝혔습니다.



이에 따라 유예 기간 없이 다음달 10일까지 한달 동안 대전경찰청 누리집에 장 씨의 이름과 나이, 얼굴 사진이 공개됩니다.



이 사건을 계기로 경찰은 앞으로 교제 폭력에 적극 개입하겠다고 밝혔습니다.



교제폭력이 흉악범죄로 이어지는 걸 막겠다는 겁니다.



피해자가 처벌을 원치 않거나 일회성 폭력 행위에도 스토킹처벌법을 적용해 직권으로 가해자와 피해자를 분리 조치하기로 했습니다.



[염건웅/유원대 경찰학부 교수 : "처벌 불원과 상관없이 경찰에서는 스토킹 여부를 명확하게 판단해서 개입해야 한다, 또 이번에 그런 매뉴얼 개정으로 인해서 적극적으로 개입할 수 있는 근거가 마련되었다."]



경찰은 오늘 장씨의 구체적인 범행 동기와 계획 범죄 여부 등을 포함한 수사 결과도 발표할 예정입니다.



KBS 뉴스 이연경입니다.



촬영기자:유민철



