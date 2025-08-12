서산시민체육대회 취소…“수해복구가 먼저”
입력 2025.08.12 (09:14) 수정 2025.08.12 (10:01)
서산시가 다음 달 20일부터 이틀 동안 개최할 예정이던 서산시민체육대회를 전격 취소했습니다.
서산시는 서산시체육회 등 관련 기관과 대회 개최 여부를 논의한 끝에 수해 복구와 시민 일상 회복을 최우선으로 판단해 대회 취소를 결정했다고 밝혔습니다.
이에 따라 대회 운영 예산과 인력은 수해 복구에 투입되고 2년마다 열리는 체육대회는 내년에 개최될 예정입니다.
- 입력 2025-08-12 09:14:38
- 수정2025-08-12 10:01:46
