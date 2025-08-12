영상K ‘3대 특검’ 수사

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’ [지금뉴스]

입력 2025.08.12 (09:45) 수정 2025.08.12 (10:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 여사가 민중기 특별검사팀이 청구한 구속영장에 따른 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 12일 서울중앙지법에 도착했습니다.

김 여사는 오전 9시 26분쯤 중앙지법 서관 후문 앞에서 하차해 건물로 들어갔습니다.

"'아무것도 아닌 사람'의 의미가 뭔가", "명품 선물 관련해 사실대로 진술한 게 맞느냐" 등 취재진 질문에 답하지 않은 채 영장실질심사가 열리는 319호 법정으로 향했습니다.

다만 법정으로 올라가는 검색대를 통과하기에 앞서 잠시 카메라를 향해 고개를 숙이기도 했습니다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열리는 이날 심사는 오전 10시 10분께 시작됩니다.

영장심사가 끝나면 오후 늦게나 이튿날 새벽쯤 발부 여부가 결정될 전망입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’ [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-12 09:45:03
    • 수정2025-08-12 10:27:26
    영상K
김건희 여사가 민중기 특별검사팀이 청구한 구속영장에 따른 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 12일 서울중앙지법에 도착했습니다.

김 여사는 오전 9시 26분쯤 중앙지법 서관 후문 앞에서 하차해 건물로 들어갔습니다.

"'아무것도 아닌 사람'의 의미가 뭔가", "명품 선물 관련해 사실대로 진술한 게 맞느냐" 등 취재진 질문에 답하지 않은 채 영장실질심사가 열리는 319호 법정으로 향했습니다.

다만 법정으로 올라가는 검색대를 통과하기에 앞서 잠시 카메라를 향해 고개를 숙이기도 했습니다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열리는 이날 심사는 오전 10시 10분께 시작됩니다.

영장심사가 끝나면 오후 늦게나 이튿날 새벽쯤 발부 여부가 결정될 전망입니다.
김세정
김세정 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
김건희 여사 곧 구속심사 시작…이 시각 상황

김건희 여사 곧 구속심사 시작…이 시각 상황
전현희 “김건희, 구속 가능성 매우 높아”…김병주 “증거 차고 넘쳐”

전현희 “김건희, 구속 가능성 매우 높아”…김병주 “증거 차고 넘쳐”
김건희 여사 곧 구속심사…이 시각 법원

김건희 여사 곧 구속심사…이 시각 법원
전 안보실 2차장 임종득 의원 해병특검 출석…전하규 대변인 2차 조사

전 안보실 2차장 임종득 의원 해병특검 출석…전하규 대변인 2차 조사

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 대통령실 “이 대통령, 트럼프 초청으로 방미…<br>25일 한미 정상회담”

[속보] 대통령실 “이 대통령, 트럼프 초청으로 방미…25일 한미 정상회담”
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색

경찰, ‘감전 추정 사고’ 포스코이앤씨 본사 등 압수수색
트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’

트럼프, 미-중 ‘관세 휴전’ 연장 서명…‘금은 무관세’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.