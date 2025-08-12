“트럼프 대통령과 25일 정상회담…업무 오찬” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령 초청으로 미국을 방문합니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(12일) 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "이 대통령이 8월 25일 한미 정상회담 개최를 위해 24일부터 26일까지 미국을 방문할 예정"이라고 밝혔습니다.



강 대변인은 "이번 회담은 한미 정상 간 첫 대면으로, 두 정상은 변화하는 국제 안보 및 경제 환경에 대응해 한미 동맹을 미래형 포괄적 전략 동맹으로 발전시켜 나가기 위한 방안을 논의할 예정"이라고 말했습니다.



그러면서 "굳건한 한미연합 방위 태세를 더욱 강화해 나가는 가운데 한반도 평화 구축과 비핵화를 위한 공조 방안에 대해서도 논의하게 될 것"이라며 "두 정상은 이번에 타결된 관세협상을 바탕으로 반도체, 배터리, 조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제협력과 첨단기술 핵심 광물 등 경제안보 파트너십을 더욱 강화하기 위한 방안도 협의할 것으로 기대된다"고 밝혔습니다.



대통령실은 백악관에서 열릴 트럼프 대통령과의 정상회담 및 업무 오찬 외 여타 일정에 대해서는 확정되는 대로 공지하겠다고 설명했습니다.



이번 방미 일정에는 김혜경 여사도 동행할 예정입니다.



