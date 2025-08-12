뉴스 12

[뉴스12 헤드라인]

입력 2025.08.12 (12:00) 수정 2025.08.12 (12:06)

김건희 구속 심사…'집사'는 오늘 귀국

김건희 구속 심사…‘집사’는 오늘 귀국

김건희 구속 심사…전직 대통령 부부 첫 동시 구속?

김건희 여사의 구속 여부를 결정할 법원 심사가 오늘 오전 10시 10분 시작됐습니다. 심사 40분 전 법원에 도착한 김 여사는 취재진의 질문에 아무런 말도 하지 않고 법정에 들어갔습니다. 구속 여부는 이르면 오늘 결정되는데, 김 여사가 구속되면 전직 대통령 부부가 함께 구속되는 헌정사상 첫 사례가 됩니다.

25일 한미정상회담…경제협력·안보 논의할 듯

이재명 대통령이 오는 24일부터 2박3일 일정으로 미국을 방문합니다. 25일에는 백악관에서 트럼프 대통령과의 정상회담이 열리는데, 경제협력 등 관세협상 후속 조치와 함께 안보 관련 의제도 폭넓게 논의될 것으로 보입니다. 대통령실은 한일정상회담 일정은 아직 확정되지 않았다고 밝혔습니다.

경찰, 포스코이앤씨 압수수색…산업 재해 대책 보고

이달 초 공사 현장에서 외국인 노동자가 감전으로 추정되는 사고를 당한 것과 관련해 경찰과 고용노동부가 포스코이앤씨에 대한 압수수색에 나섰습니다. 이재명 대통령은 오늘 오후 국무회의에서 관계 부처로부터 산업재해 관련 대책을 보고받을 예정입니다.

광복절 사면 후폭풍…“법치 능욕”·“정의 바로잡아”

조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등이 광복절을 맞아 특별 사면된 것과 관련해 여야의 공방이 이어지고 있습니다. 국민의힘은 최악의 법치 능욕이라고 비판했고, 민주당과 조국혁신당은 여론이 나쁘지 않다며 정의를 바로잡는 길이라고 맞섰습니다.

