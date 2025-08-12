뉴스 12

김건희 구속 심사…‘집사’는 오늘 귀국

입력 2025.08.12 (12:03) 수정 2025.08.12 (13:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스12 헤드라인]

[뉴스12 헤드라인]
‘고가 시계’ 구매자 “김건희, 순방 시계 필요하다고 해”

‘고가 시계’ 구매자 “김건희, 순방 시계 필요하다고 해”

다음
[앵커]

김건희 여사의 구속 영장 심사가 지금도 진행되고 있습니다.

구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.

'김건희 집사'로 알려진 사업가 김 모 씨도 귀국할 예정입니다.

김 여사 구속 심사는 비공개로 진행되고 있죠?

[기자]

김 여사에 대한 구속 심사는 서울중앙지방법원 서관 321호에서 오전 10시 10분부터 진행 중입니다.

특검 조사 때 10분 지각했던 김 여사는 구속 심사에는 40분 전 법원에 도착했습니다.

검정 정장 차림으로 나온 김 여사는 '명품 시계 왜 사달라고 했나'와 같은 취재진 질문에 답하지 않고 법정에 들어갔습니다.

특검팀이 김 여사에 적용한 혐의는 세 가지입니다.

자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 그리고 특가법상 알선수재 혐의입니다.

특검은 김 여사 혐의가 시장경제질서와 정당민주성, 정교분리 원칙 등 헌법 가치를 훼손했다고 강조했습니다.

또한, 측근들이 휴대전화를 초기화하고 김 여사 본인도 휴대전화 비밀번호를 주지 않는 등 증거를 인멸할 가능성이 크다는 입장입니다.

반면 김 여사는 적용 혐의 모두 부인하고 있습니다.

또한, 건강이 좋지 않아 도주할 우려가 없고, 휴대전화가 압수돼 증거 인멸할 수도 없다는 입장입니다.

구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.

만약 구속이 된다면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 됩니다.

[앵커]

김 여사 주변 인물 조사도 속도를 내고 있죠?

[기자]

'김건희 집사'로 알려진 김예성 씨가 오늘 오후 인천국제공항으로 귀국합니다.

김 씨는 특검이 수사하고 있는 이른바 '집사 게이트'의 핵심 인물입니다.

자신이 관여했던 렌터카 업체가 대기업과 금융권으로부터 184억 원을 투자받는 과정에서 김 여사와의 친분을 내세웠다는 게 주요 의혹입니다.

김 씨는 그동안 베트남에 머물러왔는데요.

김 씨는 김 여사 구속 심사를 받는 날, 한국에 귀국하게 됐습니다.

김 씨에 대한 체포영장을 발부받은 특검팀은 공항에서 즉시 체포할 예정입니다.

순직해병 특검은 오늘 오전, 임종득 국민의힘 의원을 불러 조사하고 있습니다.

임 의원은 피의자 신분으로 직권남용 혐의를 받고 있습니다.

특검팀은 2023년 7월 순직 해병 사건 당시 국가안보실 2차장이었던 임 의원이 이른바 '수사 외압' 의혹이 불거진 당시 상황 전반을 알고 있을 것으로 보고 있습니다.

특검은 임 의원이 국방부와 해병대, 대통령실 관계자들과 어떤 연락을 주고받았는지 조사할 계획입니다.

지금까지 서울중앙지방법원에서 KBS 뉴스 이호준입니다.

촬영기자:유현우/영상편집:여동용

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 구속 심사…‘집사’는 오늘 귀국
    • 입력 2025-08-12 12:03:43
    • 수정2025-08-12 13:14:43
    뉴스 12
[앵커]

김건희 여사의 구속 영장 심사가 지금도 진행되고 있습니다.

구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.

'김건희 집사'로 알려진 사업가 김 모 씨도 귀국할 예정입니다.

김 여사 구속 심사는 비공개로 진행되고 있죠?

[기자]

김 여사에 대한 구속 심사는 서울중앙지방법원 서관 321호에서 오전 10시 10분부터 진행 중입니다.

특검 조사 때 10분 지각했던 김 여사는 구속 심사에는 40분 전 법원에 도착했습니다.

검정 정장 차림으로 나온 김 여사는 '명품 시계 왜 사달라고 했나'와 같은 취재진 질문에 답하지 않고 법정에 들어갔습니다.

특검팀이 김 여사에 적용한 혐의는 세 가지입니다.

자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 그리고 특가법상 알선수재 혐의입니다.

특검은 김 여사 혐의가 시장경제질서와 정당민주성, 정교분리 원칙 등 헌법 가치를 훼손했다고 강조했습니다.

또한, 측근들이 휴대전화를 초기화하고 김 여사 본인도 휴대전화 비밀번호를 주지 않는 등 증거를 인멸할 가능성이 크다는 입장입니다.

반면 김 여사는 적용 혐의 모두 부인하고 있습니다.

또한, 건강이 좋지 않아 도주할 우려가 없고, 휴대전화가 압수돼 증거 인멸할 수도 없다는 입장입니다.

구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.

만약 구속이 된다면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 됩니다.

[앵커]

김 여사 주변 인물 조사도 속도를 내고 있죠?

[기자]

'김건희 집사'로 알려진 김예성 씨가 오늘 오후 인천국제공항으로 귀국합니다.

김 씨는 특검이 수사하고 있는 이른바 '집사 게이트'의 핵심 인물입니다.

자신이 관여했던 렌터카 업체가 대기업과 금융권으로부터 184억 원을 투자받는 과정에서 김 여사와의 친분을 내세웠다는 게 주요 의혹입니다.

김 씨는 그동안 베트남에 머물러왔는데요.

김 씨는 김 여사 구속 심사를 받는 날, 한국에 귀국하게 됐습니다.

김 씨에 대한 체포영장을 발부받은 특검팀은 공항에서 즉시 체포할 예정입니다.

순직해병 특검은 오늘 오전, 임종득 국민의힘 의원을 불러 조사하고 있습니다.

임 의원은 피의자 신분으로 직권남용 혐의를 받고 있습니다.

특검팀은 2023년 7월 순직 해병 사건 당시 국가안보실 2차장이었던 임 의원이 이른바 '수사 외압' 의혹이 불거진 당시 상황 전반을 알고 있을 것으로 보고 있습니다.

특검은 임 의원이 국방부와 해병대, 대통령실 관계자들과 어떤 연락을 주고받았는지 조사할 계획입니다.

지금까지 서울중앙지방법원에서 KBS 뉴스 이호준입니다.

촬영기자:유현우/영상편집:여동용
이호준
이호준 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’<br> 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.