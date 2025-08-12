김건희 구속 심사…‘집사’는 오늘 귀국

동영상 고정 취소

[앵커]



김건희 여사의 구속 영장 심사가 지금도 진행되고 있습니다.



구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.



'김건희 집사'로 알려진 사업가 김 모 씨도 귀국할 예정입니다.



김 여사 구속 심사는 비공개로 진행되고 있죠?



[기자]



김 여사에 대한 구속 심사는 서울중앙지방법원 서관 321호에서 오전 10시 10분부터 진행 중입니다.



특검 조사 때 10분 지각했던 김 여사는 구속 심사에는 40분 전 법원에 도착했습니다.



검정 정장 차림으로 나온 김 여사는 '명품 시계 왜 사달라고 했나'와 같은 취재진 질문에 답하지 않고 법정에 들어갔습니다.



특검팀이 김 여사에 적용한 혐의는 세 가지입니다.



자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 그리고 특가법상 알선수재 혐의입니다.



특검은 김 여사 혐의가 시장경제질서와 정당민주성, 정교분리 원칙 등 헌법 가치를 훼손했다고 강조했습니다.



또한, 측근들이 휴대전화를 초기화하고 김 여사 본인도 휴대전화 비밀번호를 주지 않는 등 증거를 인멸할 가능성이 크다는 입장입니다.



반면 김 여사는 적용 혐의 모두 부인하고 있습니다.



또한, 건강이 좋지 않아 도주할 우려가 없고, 휴대전화가 압수돼 증거 인멸할 수도 없다는 입장입니다.



구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.



만약 구속이 된다면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 됩니다.



[앵커]



김 여사 주변 인물 조사도 속도를 내고 있죠?



[기자]



'김건희 집사'로 알려진 김예성 씨가 오늘 오후 인천국제공항으로 귀국합니다.



김 씨는 특검이 수사하고 있는 이른바 '집사 게이트'의 핵심 인물입니다.



자신이 관여했던 렌터카 업체가 대기업과 금융권으로부터 184억 원을 투자받는 과정에서 김 여사와의 친분을 내세웠다는 게 주요 의혹입니다.



김 씨는 그동안 베트남에 머물러왔는데요.



김 씨는 김 여사 구속 심사를 받는 날, 한국에 귀국하게 됐습니다.



김 씨에 대한 체포영장을 발부받은 특검팀은 공항에서 즉시 체포할 예정입니다.



순직해병 특검은 오늘 오전, 임종득 국민의힘 의원을 불러 조사하고 있습니다.



임 의원은 피의자 신분으로 직권남용 혐의를 받고 있습니다.



특검팀은 2023년 7월 순직 해병 사건 당시 국가안보실 2차장이었던 임 의원이 이른바 '수사 외압' 의혹이 불거진 당시 상황 전반을 알고 있을 것으로 보고 있습니다.



특검은 임 의원이 국방부와 해병대, 대통령실 관계자들과 어떤 연락을 주고받았는지 조사할 계획입니다.



지금까지 서울중앙지방법원에서 KBS 뉴스 이호준입니다.



촬영기자:유현우/영상편집:여동용



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!