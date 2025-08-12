[기후는 말한다] 서울시, 모기 감시 강화…“가을철 말라리아 주의”

동영상 고정 취소

가을철 말라리아 등 모기매개감염병 예방을 위해 서울시가 모기 감시 체계를 개선합니다.



각 자치구 별로 매일 모기 밀도를 측정해서 발표하는 '모기예보제'를 서울시 누리집 뿐 아니라 앞으론 건강관리 앱을 통해서도 확인할 수 있게 됩니다.



서울시는 모기의 활동이 9∼10월까지 이어질 수 있다며, 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아야 한다고 강조했습니다.



