[기후는 말한다] 서울시, 모기 감시 강화…“가을철 말라리아 주의”
입력 2025.08.12 (12:21) 수정 2025.08.12 (12:30)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.
가을철 말라리아 등 모기매개감염병 예방을 위해 서울시가 모기 감시 체계를 개선합니다.
각 자치구 별로 매일 모기 밀도를 측정해서 발표하는 '모기예보제'를 서울시 누리집 뿐 아니라 앞으론 건강관리 앱을 통해서도 확인할 수 있게 됩니다.
서울시는 모기의 활동이 9∼10월까지 이어질 수 있다며, 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아야 한다고 강조했습니다.
가을철 말라리아 등 모기매개감염병 예방을 위해 서울시가 모기 감시 체계를 개선합니다.
각 자치구 별로 매일 모기 밀도를 측정해서 발표하는 '모기예보제'를 서울시 누리집 뿐 아니라 앞으론 건강관리 앱을 통해서도 확인할 수 있게 됩니다.
서울시는 모기의 활동이 9∼10월까지 이어질 수 있다며, 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아야 한다고 강조했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [기후는 말한다] 서울시, 모기 감시 강화…“가을철 말라리아 주의”
-
- 입력 2025-08-12 12:21:53
- 수정2025-08-12 12:30:00
기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.
가을철 말라리아 등 모기매개감염병 예방을 위해 서울시가 모기 감시 체계를 개선합니다.
각 자치구 별로 매일 모기 밀도를 측정해서 발표하는 '모기예보제'를 서울시 누리집 뿐 아니라 앞으론 건강관리 앱을 통해서도 확인할 수 있게 됩니다.
서울시는 모기의 활동이 9∼10월까지 이어질 수 있다며, 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아야 한다고 강조했습니다.
가을철 말라리아 등 모기매개감염병 예방을 위해 서울시가 모기 감시 체계를 개선합니다.
각 자치구 별로 매일 모기 밀도를 측정해서 발표하는 '모기예보제'를 서울시 누리집 뿐 아니라 앞으론 건강관리 앱을 통해서도 확인할 수 있게 됩니다.
서울시는 모기의 활동이 9∼10월까지 이어질 수 있다며, 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아야 한다고 강조했습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.