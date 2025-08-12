[기후는 말한다] 꽃대 일찍 올라온 ‘해남 봄배추’ 자연재해 인정

동영상 고정 취소

이상기후로 배추의 꽃대가 일찍 올라온 현상이 자연재해로 인정받아 전남 해남 봄배추 농가들이 피해 보상을 받게 됐습니다.



지난 봄, 이상저온과 이상고온이 겹치며 200여 헥타르 규모의 해남 봄배추에서 추대 피해가 발생했고, 해당 배추들은 상품 가치를 잃어 폐기 처분됐습니다.



피해 농가는 301개로 집계됐으며, 모두 5억 8천여 만원이 지급될 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!