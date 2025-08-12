뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 남부 중심 비…내일, 중부 많은 비

입력 2025.08.12 (12:25) 수정 2025.08.12 (12:32)

이 시각 울산은 보시는 것처럼 도로에는 빗물이 고여있고 굵은 비가 쏟아지고 있습니다.

현재 전남 해안을 중심으로 호우 특보가 내려진 가운데 호남과 경남, 제주를 중심으로 비가 내리고 있습니다.

오늘 낮까지 남해안 지역에는 시간당 30~50mm 안팎의 강한 비가 내리겠습니다.

오늘 전남 해안에 80mm 이상, 경남 남해안에 60mm 이상, 그 밖의 남부지방에 5~60mm가 내리겠고 충청권에도 5~20mm의 비가 오는 곳이 있겠습니다.

정체전선이 북상하면서 내일은 중부지방에 많은 비가 내리겠습니다.

남부지방의 비는 내일 밤이면 대부분 그치겠지만 중부지방은 광복절인 금요일 오전까지 이어지는 곳이 있겠습니다.

특히 내일 오후부터 모레 오전 사이 수도권을 중심으로 시간당 30~50mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:한세희

공지·정정

