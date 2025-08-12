뉴스 12

[기후는 말한다] 멸종 위기 막아라!…생물 다양성 보호 프로젝트 가동

입력 2025.08.12 (12:24) 수정 2025.08.12 (12:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[기후는 말한다] 꽃대 일찍 올라온 ‘해남 봄배추’ 자연재해 인정

[기후는 말한다] 꽃대 일찍 올라온 ‘해남 봄배추’ 자연재해 인정
[오후날씨 꿀팁] 남부 중심 비…내일, 중부 많은 비

[오후날씨 꿀팁] 남부 중심 비…내일, 중부 많은 비

다음
[앵커]

기후변화로 인해 세계 곳곳의 다양한 동식물들이 멸종 위기를 맞고 있는데요.

생물 다양성은 생태계 유지에 필수적인 만큼, 이를 지키려는 노력들도 활발히 전개되고 있습니다.

김진희 기자가 보도합니다.

[리포트]

어두운 밤, 독특한 빛깔의 개구리가 눈을 반짝입니다.

이곳은 말레이시아 보르네오섬의 쿠바 국립공원입니다.

180종 이상의 개구리와 두꺼비의 주요 산란지로 최근 관광객들에게 큰 인기를 끌고 있습니다.

[톰 해리스/영국 관광객 : "개구리는 수천 종이나 되고, 정말 흥미로운 생물인 것 같아요. 정말 놀라워요. 이렇게 가까이서 많은 개구리를 볼 수 있는 건 드문 기회죠."]

관광객들은 수많은 야행성 곤충을 피해가며 정글 속으로 들어가 조심스럽게 손전등을 비추며 개구리를 관찰합니다.

흔히 볼 수 없는 독특한 개구리들이 놀라움을 자아내지만, 실은 멸종 위기에 처해 있습니다.

정부는 지역 내에서 이뤄지는 개구리 보호 운동을 지원하고, 개구리 종을 찾아 기록하는 대회도 열어 대중들의 관심을 끌기 위해 노력하고 있습니다.

미국 플로리다주에선 산호초를 살리기 위한 프로젝트가 한창입니다.

해양 온난화로 폐사 위기에 처한 산호초의 회복력을 높이기 위해 온두라스의 산호초와 교배한 종을 심기로 한 겁니다.

[케리 오닐/플로리다 아쿠아리움 산호 보존 프로그램 책임자 : "온두라스 텔라만에서 자라는 산호들은 정말 특별해요. 높은 수온이나 해안에서 유입되는 오염물, 탁한 수질 가운데서도 건강하게 잘 자라거든요."]

연구자들은 새로 심은 산호초들이 앞으로 더 뜨거워질 바다에서 잘 견디길 기원했는데요.

생물 다양성 보존을 위한 이런 노력들이 성과로 이어질 수 있을지 기대가 모아집니다.

지금까지 '기후는 말한다' 였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [기후는 말한다] 멸종 위기 막아라!…생물 다양성 보호 프로젝트 가동
    • 입력 2025-08-12 12:24:09
    • 수정2025-08-12 12:31:37
    뉴스 12
[앵커]

기후변화로 인해 세계 곳곳의 다양한 동식물들이 멸종 위기를 맞고 있는데요.

생물 다양성은 생태계 유지에 필수적인 만큼, 이를 지키려는 노력들도 활발히 전개되고 있습니다.

김진희 기자가 보도합니다.

[리포트]

어두운 밤, 독특한 빛깔의 개구리가 눈을 반짝입니다.

이곳은 말레이시아 보르네오섬의 쿠바 국립공원입니다.

180종 이상의 개구리와 두꺼비의 주요 산란지로 최근 관광객들에게 큰 인기를 끌고 있습니다.

[톰 해리스/영국 관광객 : "개구리는 수천 종이나 되고, 정말 흥미로운 생물인 것 같아요. 정말 놀라워요. 이렇게 가까이서 많은 개구리를 볼 수 있는 건 드문 기회죠."]

관광객들은 수많은 야행성 곤충을 피해가며 정글 속으로 들어가 조심스럽게 손전등을 비추며 개구리를 관찰합니다.

흔히 볼 수 없는 독특한 개구리들이 놀라움을 자아내지만, 실은 멸종 위기에 처해 있습니다.

정부는 지역 내에서 이뤄지는 개구리 보호 운동을 지원하고, 개구리 종을 찾아 기록하는 대회도 열어 대중들의 관심을 끌기 위해 노력하고 있습니다.

미국 플로리다주에선 산호초를 살리기 위한 프로젝트가 한창입니다.

해양 온난화로 폐사 위기에 처한 산호초의 회복력을 높이기 위해 온두라스의 산호초와 교배한 종을 심기로 한 겁니다.

[케리 오닐/플로리다 아쿠아리움 산호 보존 프로그램 책임자 : "온두라스 텔라만에서 자라는 산호들은 정말 특별해요. 높은 수온이나 해안에서 유입되는 오염물, 탁한 수질 가운데서도 건강하게 잘 자라거든요."]

연구자들은 새로 심은 산호초들이 앞으로 더 뜨거워질 바다에서 잘 견디길 기원했는데요.

생물 다양성 보존을 위한 이런 노력들이 성과로 이어질 수 있을지 기대가 모아집니다.

지금까지 '기후는 말한다' 였습니다.
김진희
김진희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’<br> 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘아무것도 아닌 사람’ 무슨 뜻? 법원 출석하며 ‘침묵’

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.