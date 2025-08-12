‘에너지소비효율 최고 등급’ 제품 사면 10% 환급
입력 2025.08.12 (12:48) 수정 2025.08.12 (12:56)
에너지소비효율 최고 등급 제품을 구매하면 구매가의 10%를 환급해 주는 으뜸효율 가전제품 환급 사업 신청이 내일부터 시작됩니다.
TV, 냉장고, 에어컨, 세탁기 등의 11가지 가전 중에서 에너지소비효율 최고 등급 제품을 구매하면 한 사람당 30만 원 한도까지 환급받을 수 있습니다.
환급신청은 으뜸효율 홈페이지에서 할 수 있고, 에너지 소비효율 라벨 사진, 제조번호를 확인할 수 있는 명판 사진, 거래내역서, 영수증 등을 제출해야 합니다.
