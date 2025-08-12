서울 서소문고가 철거…17일부터 버스 우회 운행

동영상 고정 취소

서울 서소문고가차도 철거 공사에 따라 오는 17일부터 해당 구간의 버스 노선을 우회 운행합니다.



서울시는 오늘 서소문고가 철거와 개축 공사로 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선을 우회 운행한다고 밝혔습니다.



우회 노선에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템 등에서 확인할 수 있습니다.



