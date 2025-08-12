서울 서소문고가 철거…17일부터 버스 우회 운행
입력 2025.08.12 (12:48) 수정 2025.08.12 (12:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
서울 서소문고가차도 철거 공사에 따라 오는 17일부터 해당 구간의 버스 노선을 우회 운행합니다.
서울시는 오늘 서소문고가 철거와 개축 공사로 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선을 우회 운행한다고 밝혔습니다.
우회 노선에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템 등에서 확인할 수 있습니다.
서울시는 오늘 서소문고가 철거와 개축 공사로 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선을 우회 운행한다고 밝혔습니다.
우회 노선에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템 등에서 확인할 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 서울 서소문고가 철거…17일부터 버스 우회 운행
-
- 입력 2025-08-12 12:48:35
- 수정2025-08-12 12:57:07
서울 서소문고가차도 철거 공사에 따라 오는 17일부터 해당 구간의 버스 노선을 우회 운행합니다.
서울시는 오늘 서소문고가 철거와 개축 공사로 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선을 우회 운행한다고 밝혔습니다.
우회 노선에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템 등에서 확인할 수 있습니다.
서울시는 오늘 서소문고가 철거와 개축 공사로 오는 17일 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로를 폐쇄하고, 일대를 지나는 경기·인천 등 20개 광역버스 노선을 우회 운행한다고 밝혔습니다.
우회 노선에 대한 자세한 정보는 서울시와 경기도, 인천시 등 해당 지자체 누리집과 서울시 교통정보 시스템 등에서 확인할 수 있습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.