‘이춘석 차명 거래 의혹’ 보좌관 새벽까지 조사
입력 2025.08.12 (14:06) 수정 2025.08.12 (14:10)
이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사 중인 경찰이 이 의원 보좌관을 조사한 걸로 파악됐습니다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 어제 저녁 7시부터 오늘 새벽 1시까지 차 모 보좌관을 피의자 신분으로 조사했다고 밝혔습니다.
차 보좌관은 지난 4일 이 의원이 국회 본회의장에서 주식을 거래하던 장면이 포착됐을 당시, 주식 거래 명의자로 지목된 인물입니다.
