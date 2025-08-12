뉴스2

[오후날씨 꿀팁] 오늘은 남부에 비…내일부터 중부에 많은 비

입력 2025.08.12 (14:07) 수정 2025.08.12 (14:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘이춘석 차명 거래 의혹’ 보좌관 새벽까지 조사

‘이춘석 차명 거래 의혹’ 보좌관 새벽까지 조사
클로징

클로징

다음
정체전선의 영향으로 오늘은 남부지방에, 내일은 전국에 비가 내리겠습니다.

내일부터는 주로 중부지방에 강하고 많은 비가 집중될 것으로 예상돼 대비해야 합니다.

지금은 주로 남부지방에 비가 내리는 가운데 남해안 지역엔 굵은 비가 내리면서 호우 특보도 내려졌습니다.

앞으로 전남 해안에 최대 80, 그 밖의 전남과 경남 해안, 제주 산지에 최대 60, 전북에 5에서 40밀리미터의 비가 더 내리겠습니다.

내일부터 서울을 비롯한 수도권엔 50에서 120, 경기 북부에 최대 150, 강원 내륙과 산지, 충청북부엔 30에서 최대 100밀리미터 이상의 많은 비가 내리겠고, 시간당 30에서 50밀리미터의 국지성 집중호우가 예상됩니다.

오늘은 서울의 낮 기온 33도 등 내일 비가 내리기 전까지 무덥겠고, 남부지방은 비가 내리면서 광주와 부산 28도로 어제와 비슷하겠습니다.

바다의 물결은 동해와 남해상에서 2.5미터로 비교적 높게 일겠습니다.

기상정보였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 오늘은 남부에 비…내일부터 중부에 많은 비
    • 입력 2025-08-12 14:07:31
    • 수정2025-08-12 14:10:15
    뉴스2
정체전선의 영향으로 오늘은 남부지방에, 내일은 전국에 비가 내리겠습니다.

내일부터는 주로 중부지방에 강하고 많은 비가 집중될 것으로 예상돼 대비해야 합니다.

지금은 주로 남부지방에 비가 내리는 가운데 남해안 지역엔 굵은 비가 내리면서 호우 특보도 내려졌습니다.

앞으로 전남 해안에 최대 80, 그 밖의 전남과 경남 해안, 제주 산지에 최대 60, 전북에 5에서 40밀리미터의 비가 더 내리겠습니다.

내일부터 서울을 비롯한 수도권엔 50에서 120, 경기 북부에 최대 150, 강원 내륙과 산지, 충청북부엔 30에서 최대 100밀리미터 이상의 많은 비가 내리겠고, 시간당 30에서 50밀리미터의 국지성 집중호우가 예상됩니다.

오늘은 서울의 낮 기온 33도 등 내일 비가 내리기 전까지 무덥겠고, 남부지방은 비가 내리면서 광주와 부산 28도로 어제와 비슷하겠습니다.

바다의 물결은 동해와 남해상에서 2.5미터로 비교적 높게 일겠습니다.

기상정보였습니다.
노은지
노은지 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 김건희 여사 구속심사 종료…서울남부구치소 대기 예정

[속보] 김건희 여사 구속심사 종료…서울남부구치소 대기 예정
[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다”…‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.