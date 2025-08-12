[오후날씨 꿀팁] 오늘은 남부에 비…내일부터 중부에 많은 비

동영상 고정 취소

정체전선의 영향으로 오늘은 남부지방에, 내일은 전국에 비가 내리겠습니다.



내일부터는 주로 중부지방에 강하고 많은 비가 집중될 것으로 예상돼 대비해야 합니다.



지금은 주로 남부지방에 비가 내리는 가운데 남해안 지역엔 굵은 비가 내리면서 호우 특보도 내려졌습니다.



앞으로 전남 해안에 최대 80, 그 밖의 전남과 경남 해안, 제주 산지에 최대 60, 전북에 5에서 40밀리미터의 비가 더 내리겠습니다.



내일부터 서울을 비롯한 수도권엔 50에서 120, 경기 북부에 최대 150, 강원 내륙과 산지, 충청북부엔 30에서 최대 100밀리미터 이상의 많은 비가 내리겠고, 시간당 30에서 50밀리미터의 국지성 집중호우가 예상됩니다.



오늘은 서울의 낮 기온 33도 등 내일 비가 내리기 전까지 무덥겠고, 남부지방은 비가 내리면서 광주와 부산 28도로 어제와 비슷하겠습니다.



바다의 물결은 동해와 남해상에서 2.5미터로 비교적 높게 일겠습니다.



기상정보였습니다.



