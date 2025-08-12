월드24

[월드24 날씨] 일본 규슈, 기록적 폭우…주민 대피령

입력 2025.08.12 (15:39) 수정 2025.08.12 (15:47)

일본 서쪽의 규슈에선 기록적인 폭우가 쏟아져 주민 대피령이 내려졌습니다.

어제, 일본 구마모토현에선 하루 동안 최대 450mm에 가까운 많은 비가 내렸습니다.

일부 지역은 8월 한 달 강수량의 두 배에 달하는 비가 6시간 만에 쏟아졌는데요.

한때 가장 높은 수준의 대피령이 내려지면서 36만 명이 피신했고요.

이번 폭우로 도로가 침수되고 후쿠오카 항공편이 결항되기도 했습니다.

다음은 대륙별 내일 날씨 살펴보겠습니다.

내일 우리나라는 전국 대부분 지역에서 비가 내리겠습니다.

특히 중부지방은 모레까지 100mm 이상 많은 비가 예상되고, 집중호우가 쏟아지기도 하겠습니다.

비가 내리며 서울의 낮 기온은 27도에 머물겠습니다.

남아시아 지역은 비구름의 영향을 받는 곳이 많겠습니다.

10월까지 우기가 이어지는 방콕은 비가 내리고 벼락이 치겠습니다.

이집트 카이로는 맑은 날씨에 한낮 기온이 45도까지 치솟겠습니다.

베를린은 아침에 서늘하겠지만 한낮 기온은 33도까지 올라가 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다.

로스앤젤레스는 안개가 끼며 시야가 답답하겠습니다.

세계 날씨 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:한세희

