월드24

[월드 플러스] 물속에서 숨 참고 110m 걸었다…세계 신기록 세운 남성

입력 2025.08.12 (15:37) 수정 2025.08.12 (15:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[월드 플러스] “내겐 제일 소중해”…‘세계에서 가장 못생긴 개’ 선발대회

[월드 플러스] “내겐 제일 소중해”…‘세계에서 가장 못생긴 개’ 선발대회
[월드24 날씨] 일본 규슈, 기록적 폭우…주민 대피령

[월드24 날씨] 일본 규슈, 기록적 폭우…주민 대피령

다음
별다른 장비도 없이, 수영복만 갖춰 입고 수영장 안으로 들어가는 누군가!

그리곤 물속을 천천히 걸어 다니기 시작합니다.

지난달 24일 폴란드 출신 프리다이빙 선수, 스타니스와프 오드비에잘렉이 '무호흡 잠수 걷기' 세계 신기록에 도전했습니다.

저항을 최소화하기 위해 두 손을 모으고 상체를 숙인 자세를 취했다고 합니다.

그는 잠수한 상태로 숨을 참고 110.70ｍ를 걸었는데요.

그의 이번 기록은 2022년 기록된 남성 부문 세계 기록인 크로아티아 비토미르 마리치치의 106.9ｍ를 넘어섰습니다.

그는 "세계 기록을 넘어섰다는 사실을 깨달은 순간 모든 스트레스가 사라졌다"면서 "마지막 도전은 아닐 것 같다, 나중에 스스로를 이길 수 있을 듯 하다"고 소감을 밝혔습니다.

한편 '무호흡 잠수 걷기' 여성 부문 세계 기록은 호주 출신 엠버 허크가 달성한 112.8m입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] 물속에서 숨 참고 110m 걸었다…세계 신기록 세운 남성
    • 입력 2025-08-12 15:37:47
    • 수정2025-08-12 15:46:24
    월드24
별다른 장비도 없이, 수영복만 갖춰 입고 수영장 안으로 들어가는 누군가!

그리곤 물속을 천천히 걸어 다니기 시작합니다.

지난달 24일 폴란드 출신 프리다이빙 선수, 스타니스와프 오드비에잘렉이 '무호흡 잠수 걷기' 세계 신기록에 도전했습니다.

저항을 최소화하기 위해 두 손을 모으고 상체를 숙인 자세를 취했다고 합니다.

그는 잠수한 상태로 숨을 참고 110.70ｍ를 걸었는데요.

그의 이번 기록은 2022년 기록된 남성 부문 세계 기록인 크로아티아 비토미르 마리치치의 106.9ｍ를 넘어섰습니다.

그는 "세계 기록을 넘어섰다는 사실을 깨달은 순간 모든 스트레스가 사라졌다"면서 "마지막 도전은 아닐 것 같다, 나중에 스스로를 이길 수 있을 듯 하다"고 소감을 밝혔습니다.

한편 '무호흡 잠수 걷기' 여성 부문 세계 기록은 호주 출신 엠버 허크가 달성한 112.8m입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰

[단독] “나는 제2최순실 아니다” …‘김건희 집사’ 김예성 단독 인터뷰
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”

대통령실 “주식 양도세 상황 지켜보겠다…입장 변화 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.