사회 ‘3대 특검’ 수사

추경호, 계엄 직후 홍철호와 통화…특검, 국힘 의원 텔레그램방 삭제 정황 파악

입력 2025.08.12 (15:59) 수정 2025.08.12 (16:10)

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 내란 특검팀이 비상계엄 선포 직후 추경호 전 원내대표가 홍철호 전 정무수석과 통화한 사실을 파악했습니다.

박지영 내란 특검보는 오늘(12일) 오후 서울고검에서 열린 정례브리핑에서 비상계엄 선포 직후 추 의원과 홍 전 수석이 통화했다는 보도와 관련해 "통화 내역을 일일이 확인하는 것은 부적절하다"면서도 "기보도된 내용은 오보는 아닌 것 같다"고 말했습니다.

당시 차를 이용해 자택에서 국회로 이동 중이던 추 전 원내대표는 홍 전 수석과 통화한 후, 밤 11시 12분쯤에는 한덕수 전 국무총리와 통화했고, 11시 22분쯤에는 윤 전 대통령과 연달아 통화한 것으로 알려졌습니다.

앞서 조경태 국민의힘 의원은 어제(11일) 특검 참고인 조사를 받고 나오면서 추 전 원내대표가 한 전 총리와 약 7분 동안 통화했다고 언급한 바 있습니다.

조 의원은 "추 전 원내대표가 한 전 총리의 전화를 받고 난 이후에도 적극적으로 불법적인 비상계엄을 막지 못한 부분에 대해서 아마 특검에서도 집중적으로 들여다보는 것 같다"고 말했습니다.

특검팀은 계엄 선포 전후로 국민의힘 의원 텔레그램 단체대화방의 약 2개월 치 대화 내용이 삭제된 사실도 파악해 조사하고 있습니다.

삭제된 내용은 지난해 10월 말부터 계엄 선포일이 포함된 12월 중순까지로 알려졌는데, 특검팀은 조만간 대화방 관리자인 국민의힘 모 의원을 불러 대화 내역 삭제 경위를 조사할 것으로 보입니다.

공지·정정

