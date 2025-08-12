뉴스 5 ‘3대 특검’ 수사

김건희 서울남부구치소 대기…‘집사’ 귀국 전 인터뷰

입력 2025.08.12 (17:00) 수정 2025.08.12 (17:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
특검 “순방 목걸이 가품·진품, 법정 증거로 제출”

특검 “순방 목걸이 가품·진품, 법정 증거로 제출”

다음
[앵커]

김건희 여사의 구속 영장 심사가 4시간 반 만에 끝났습니다.

지금은 서울남부구치소에서 대기 중입니다.

구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.

'김건희 집사'로 알려진 사업가 김예성 씨도 귀국할 예정인데, KBS가 단독 인터뷰했습니다.

취재 기자 연결해 보겠습니다.

이호준 기자 김 여사 구속 심사는 몇 시에 끝났나요?

[기자]

김 여사에 대한 구속 심사는 오후 2시 30분쯤 끝났습니다.

오전 10시 10분 심사가 시작된 지 4시간 반 만입니다.

오후 1시까지 특검 측 변론 발표가 있었고, 이어 김 여사 측 변호인 발표가 이어졌습니다.

김 여사도 심사에서 5분 동안 발언한 것으로 알려졌습니다.

김 여사는 구속 심사 후 취재진 질문에 답하지 않고 호송차에 탑승했습니다.

김 여사는 지금 서울남부구치소에서 대기하고 있습니다.

구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.

만약 구속이 된다면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 됩니다.

특검팀이 구속영장 심사에서 김 여사에 적용한 혐의는 세 가지입니다.

자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 그리고 특가법상 알선수재 혐의입니다.

특검은 김 여사 혐의가 시장경제질서와 정당민주성, 정교분리 원칙 등 헌법 가치를 훼손했다고 강조했습니다.

또한, 측근들이 휴대전화를 초기화하고 김 여사 본인도 휴대전화 비밀번호를 주지 않는 등 증거를 인멸할 가능성이 크다는 입장입니다.

반면 김 여사는 적용 혐의 모두 부인하고 있습니다.

건강이 좋지 않아 도주할 우려가 없고, 휴대전화가 압수돼 증거 인멸할 수도 없다는 입장입니다.

한편 특검팀은 구속 심사 때 김 여사에게 고가 목걸이를 전달했다는 서희건설 회장의 자수서를 제출하기도 했습니다.

[앵커]

김 여사 최측근으로 알려진 김예성 씨도 귀국 예정이죠?

귀국 전에 KBS와 만났는데 무슨 이야기를 나눴나요?

[기자]

'김건희 집사'로 알려진 김예성 씨가 오늘 오후 인천국제공항으로 귀국합니다.

김 씨는 특검이 수사하고 있는 이른바 '집사 게이트'의 핵심 인물입니다.

자신이 관여했던 렌터카 업체가 대기업과 금융권으로부터 184억 원을 투자받는 과정에서 김 여사와의 친분을 내세웠다는 게 주요 의혹입니다.

김 씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 직후 출국해 베트남에 머물러왔는데요.

귀국 직전 김 씨는 KBS와 베트남 호치민에서 단독 인터뷰를 했습니다.

김 씨는 각종 의혹에 대해 터무니없는 소설이라며 반발했습니다.

오히려 희생양이 됐다고도 주장했습니다.

다만 김 여사 모친 최은순 씨 부탁으로 잔고증명서 위조에 가담한 건 과오라고 밝혔습니다.

특검팀은 김 씨에 대한 체포영장을 발부받은 상태입니다.

김 씨가 귀국하자마자 공항에서 즉시 체포해 서울남대문경찰서에 유치할 계획입니다.

지금까지 서울중앙지방법원에서 KBS 뉴스 이호준입니다.

촬영기자:유현우/영상편집:여동용

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 서울남부구치소 대기…‘집사’ 귀국 전 인터뷰
    • 입력 2025-08-12 17:00:30
    • 수정2025-08-12 17:26:08
    뉴스 5
[앵커]

김건희 여사의 구속 영장 심사가 4시간 반 만에 끝났습니다.

지금은 서울남부구치소에서 대기 중입니다.

구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.

'김건희 집사'로 알려진 사업가 김예성 씨도 귀국할 예정인데, KBS가 단독 인터뷰했습니다.

취재 기자 연결해 보겠습니다.

이호준 기자 김 여사 구속 심사는 몇 시에 끝났나요?

[기자]

김 여사에 대한 구속 심사는 오후 2시 30분쯤 끝났습니다.

오전 10시 10분 심사가 시작된 지 4시간 반 만입니다.

오후 1시까지 특검 측 변론 발표가 있었고, 이어 김 여사 측 변호인 발표가 이어졌습니다.

김 여사도 심사에서 5분 동안 발언한 것으로 알려졌습니다.

김 여사는 구속 심사 후 취재진 질문에 답하지 않고 호송차에 탑승했습니다.

김 여사는 지금 서울남부구치소에서 대기하고 있습니다.

구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.

만약 구속이 된다면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 됩니다.

특검팀이 구속영장 심사에서 김 여사에 적용한 혐의는 세 가지입니다.

자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 그리고 특가법상 알선수재 혐의입니다.

특검은 김 여사 혐의가 시장경제질서와 정당민주성, 정교분리 원칙 등 헌법 가치를 훼손했다고 강조했습니다.

또한, 측근들이 휴대전화를 초기화하고 김 여사 본인도 휴대전화 비밀번호를 주지 않는 등 증거를 인멸할 가능성이 크다는 입장입니다.

반면 김 여사는 적용 혐의 모두 부인하고 있습니다.

건강이 좋지 않아 도주할 우려가 없고, 휴대전화가 압수돼 증거 인멸할 수도 없다는 입장입니다.

한편 특검팀은 구속 심사 때 김 여사에게 고가 목걸이를 전달했다는 서희건설 회장의 자수서를 제출하기도 했습니다.

[앵커]

김 여사 최측근으로 알려진 김예성 씨도 귀국 예정이죠?

귀국 전에 KBS와 만났는데 무슨 이야기를 나눴나요?

[기자]

'김건희 집사'로 알려진 김예성 씨가 오늘 오후 인천국제공항으로 귀국합니다.

김 씨는 특검이 수사하고 있는 이른바 '집사 게이트'의 핵심 인물입니다.

자신이 관여했던 렌터카 업체가 대기업과 금융권으로부터 184억 원을 투자받는 과정에서 김 여사와의 친분을 내세웠다는 게 주요 의혹입니다.

김 씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 직후 출국해 베트남에 머물러왔는데요.

귀국 직전 김 씨는 KBS와 베트남 호치민에서 단독 인터뷰를 했습니다.

김 씨는 각종 의혹에 대해 터무니없는 소설이라며 반발했습니다.

오히려 희생양이 됐다고도 주장했습니다.

다만 김 여사 모친 최은순 씨 부탁으로 잔고증명서 위조에 가담한 건 과오라고 밝혔습니다.

특검팀은 김 씨에 대한 체포영장을 발부받은 상태입니다.

김 씨가 귀국하자마자 공항에서 즉시 체포해 서울남대문경찰서에 유치할 계획입니다.

지금까지 서울중앙지방법원에서 KBS 뉴스 이호준입니다.

촬영기자:유현우/영상편집:여동용
이호준
이호준 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
20년 전 홍콩서 산 가품이라더니…특검 “서희건설, 자수서 제출” [지금뉴스]

20년 전 홍콩서 산 가품이라더니…특검 “서희건설, 자수서 제출” [지금뉴스]
추경호, 계엄 직후 홍철호와 통화…특검, 국힘 의원 텔레그램방 삭제 정황 파악

추경호, 계엄 직후 홍철호와 통화…특검, 국힘 의원 텔레그램방 삭제 정황 파악
김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동

김건희 여사 구속심사 4시간여 만에 종료…서울남부구치소 이동
김건희 구속 심사…‘집사’ 귀국 전 인터뷰

김건희 구속 심사…‘집사’ 귀국 전 인터뷰

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·<br>신고 시 포상금 지급”

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·신고 시 포상금 지급”
김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰

김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰
20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”

20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.