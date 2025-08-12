특검 “순방 목걸이 가품·진품, 법정 증거로 제출”

동영상 고정 취소

서희건설로부터 김건희 여사의 순방 목걸이를 구매했다는 자수서를 확보한 특검팀은 오늘 영장 심사에서 목걸이 진품 확보 경위를 설명하고, 가품과 진품 실물 2점을 증거로 법정에 제시했다고 밝혔습니다.



특검팀은 김 여사가 나토 순방 당시 진품 목걸이를 착용한 게 명확한데도, 소환 조사에서 "20년 전 홍콩에서 산 가품"이라고 거짓 진술했다는 입장입니다.



특검팀은 또 "동일한 모델의 가품이 김건희 씨 오빠의 인척 주거지에서 발견된 경위에 대해서도 철저히 수사할 예정"이라고 덧붙였습니다.



