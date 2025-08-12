영재·과학고, 의·약학 계열 진학 감소세
입력 2025.08.12 (17:23) 수정 2025.08.12 (17:28)
의학이나 약학 계열에 진학한 영재학교와 과학고 졸업생이 지속적으로 줄어든 것으로 나타났습니다.
교육부가 오늘 발표한 자료를 보면, 영재학교 졸업생의 올해 의·약학 계열 진학률은 2.5%로, 2023학년도 10.1%, 2024학년도 6.9%와 비교해 감소세를 보였습니다.
과학고 역시 2023학년도 졸업생의 2.2%가 의·약학 계열에 진학했지만 올해 진학률은 1.7%로 줄었습니다.
교육부는 2022년 영재학교 신입생부터 의·약학 계열에 진학한 졸업생의 교육비와 장학금을 환수하는 등 불이익을 주는 제재 방안을 시행하고 있습니다.
