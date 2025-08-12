김건희 구속 여부 이르면 오늘 밤 결정

동영상 고정 취소

윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사의 구속 여부가 이르면 오늘 밤 결정날 것으로 보입니다.



서울중앙지법 정재욱 영장 전담 부장판사는 김건희 여사에 대한 오늘 오전 10시 10분부터 5시간 가까이 구속영장 심사를 진행했습니다.



영장 청구서에 적시된 김건희 여사의 혐의는 자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 혐의 등 3가지입니다.



현재 김 여사는 서울남부구치소에서 심사 결과를 기다리고 있으며, 만약 김 여사가 구속이 된다면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 됩니다.



