뉴스7(부산)

김건희 구속 여부 이르면 오늘 밤 결정

입력 2025.08.12 (19:05) 수정 2025.08.12 (19:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

비만 오면 땅꺼짐…사상~하단선 주변 15번째

비만 오면 땅꺼짐…사상~하단선 주변 15번째
합동연설회 책임 공방…지역 정책은 실종

합동연설회 책임 공방…지역 정책은 실종

다음
윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사의 구속 여부가 이르면 오늘 밤 결정날 것으로 보입니다.

서울중앙지법 정재욱 영장 전담 부장판사는 김건희 여사에 대한 오늘 오전 10시 10분부터 5시간 가까이 구속영장 심사를 진행했습니다.

영장 청구서에 적시된 김건희 여사의 혐의는 자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 혐의 등 3가지입니다.

현재 김 여사는 서울남부구치소에서 심사 결과를 기다리고 있으며, 만약 김 여사가 구속이 된다면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 구속 여부 이르면 오늘 밤 결정
    • 입력 2025-08-12 19:05:33
    • 수정2025-08-12 19:07:48
    뉴스7(부산)
윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사의 구속 여부가 이르면 오늘 밤 결정날 것으로 보입니다.

서울중앙지법 정재욱 영장 전담 부장판사는 김건희 여사에 대한 오늘 오전 10시 10분부터 5시간 가까이 구속영장 심사를 진행했습니다.

영장 청구서에 적시된 김건희 여사의 혐의는 자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 혐의 등 3가지입니다.

현재 김 여사는 서울남부구치소에서 심사 결과를 기다리고 있으며, 만약 김 여사가 구속이 된다면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 됩니다.
김영록
김영록 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포
[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원

[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원
[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출

[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.